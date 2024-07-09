Суд обеспокоен безопасностью Алека Болдвина.

Американский актер Алек Болдвин. Фото: Profimedia

Суд над Алеком Болдвином, обвиняемым в убийстве оператора из Украины, уже должен был начаться. Полиция ужесточила охрану по соображениям осторожности.

Об этом сообщило TMZ.

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Пресс секретарь офиса шерифа округа Санта-Фе Дениз Вомак-Авила рассказала, что из-за чрезвычайной популярности актера это судебное дело вызвало колоссальный интерес СМИ.

Поэтому пришлось усилить охрану вокруг здания суда и окрестностей. Конкретно неизвестно, сколько полицейских будут патрулировать при рассмотрении дела.



Галина Гатчинс и место инцидента. Фото: X/krone_at и X/Daybrkd

Известно, что у актера уже было много конфликтов с фотографами и прохожими гражданами, пытавшимися высмеять его. Поэтому важно контролировать толпу, которая соберется вокруг суда.

Вомак-Авила также сообщила, что представителям медиа запрещено размещаться в здании суде раньше времени. Они должны соблюдать протокол.

Предварительное слушание по делу Болдвина прошло 8 июля. Он был на заседании в костюме и галстуке с толстыми черными очками.

Напомним, что его обвиняют в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс в октябре 2021 года. Инцидент произошел во время съемки фильма "Ржавчина". Актер выстрелил из реквизитного пистолета, однако внутри оказались настоящие шары. Адвокаты Болдвина пытались "прикрыть" дело, впрочем, не получилось. Недавно появился свидетель, который будет давать показания против актера.