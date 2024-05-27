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Судьи шоу МастерШеф заинтриговали новостью о беременности — в соцсетях не верят

27 мая 2024 21:15
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Стас Кожушко
Редактор
Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская из МастерШеф заинтриговали новостью о беременности
Судьи телешоу МастерШеф. Фото: Instagram/olga_martynovska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Судьи популярного телешоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская сняли видео, на котором намекают, что ждут ребенка. Телезвезды устроили гендер-пати, однако большинство пользователей соцсетей не поверили им.

Соответствующая публикация появилась, в частности, в Instagram.

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Эктор и Ольга позировали на камеру в компании двух собак Хименеса-Браво, который является бессменным ведущим шоу все эти годы (с 2011-го). Мартыновская руками касалась своего плоского животика, а Эктор держал шарик с надписью: "Мальчик или девочка".

Впрочем, на самом интересном видео становится черно-белым. "Мы уже не можем скрывать", — лаконично написали знаменитости. В комментариях подыграть телезвездам решил их коллега, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник.

"Ну, наконец! Самые искренние поздравления. Отныне не холостяк и холостячка", — написал он.

Впрочем, в комментариях большинство пользователей соцсетей назвали это видео пиаром, пранком и предположили — у звезд будет какой-то общий проект, о котором объявят уже в скором времени.

  • Пиар супер. Как мама троих деток говорю, что с плоским животом ну никакого там пола ребенка нет.
  • Наверное, неправда. Притяжения нет между ними, они находятся на дистанции.
  • Вот Оля вертихвостка. Крутит голову Владимиру, а детей собралась рожать от Эктора.
  • И кого родите? Мой мозг завис: проект, ресторан, рецепт, книга. Или еще что-нибудь?

Отвечать ни Эктор, ни Ольга не стали. Отметим, что судя по соцсетям, Мартыновская сейчас во Франции вместе со своей дочерью Верой. Хименес-Браво личную жизнь особо не афиширует, из-за чего вокруг нее крутится немало версий.

Напомним, ранее мы писали, как певица Злата Огневич стала жертвой мошенника и потеряла огромную сумму денег. Также мы рассказывали, что певица Тина Кароль высказалась об обучении сына за границей.

Эктор Хименес-Браво
пранк
украинские звезды
Мастер Шеф
Ольга Мартиновская

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