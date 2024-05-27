Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская из МастерШеф заинтриговали новостью о беременности

Судьи телешоу МастерШеф. Фото: Instagram/olga_martynovska

Судьи популярного телешоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская сняли видео, на котором намекают, что ждут ребенка. Телезвезды устроили гендер-пати, однако большинство пользователей соцсетей не поверили им.

Соответствующая публикация появилась, в частности, в Instagram.

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Эктор и Ольга позировали на камеру в компании двух собак Хименеса-Браво, который является бессменным ведущим шоу все эти годы (с 2011-го). Мартыновская руками касалась своего плоского животика, а Эктор держал шарик с надписью: "Мальчик или девочка".

Впрочем, на самом интересном видео становится черно-белым. "Мы уже не можем скрывать", — лаконично написали знаменитости. В комментариях подыграть телезвездам решил их коллега, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник.

"Ну, наконец! Самые искренние поздравления. Отныне не холостяк и холостячка", — написал он.

Впрочем, в комментариях большинство пользователей соцсетей назвали это видео пиаром, пранком и предположили — у звезд будет какой-то общий проект, о котором объявят уже в скором времени.

Пиар супер. Как мама троих деток говорю, что с плоским животом ну никакого там пола ребенка нет.

Наверное, неправда. Притяжения нет между ними, они находятся на дистанции.

Вот Оля вертихвостка. Крутит голову Владимиру, а детей собралась рожать от Эктора.

И кого родите? Мой мозг завис: проект, ресторан, рецепт, книга. Или еще что-нибудь?

Отвечать ни Эктор, ни Ольга не стали. Отметим, что судя по соцсетям, Мартыновская сейчас во Франции вместе со своей дочерью Верой. Хименес-Браво личную жизнь особо не афиширует, из-за чего вокруг нее крутится немало версий.

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