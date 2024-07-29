Причина смерти Шинейд О'Коннор — судмедэксперты обнародовали заключение

Ирландская певица Шинейд О'Коннор. Фото: Instagram/oconnor.sinead

В конце июля 2023 года ушла из жизни титулованная ирландская певица Шинейд О'Коннор. Только сейчас судмедэксперты назвали точную причину ее смерти.

Об этом сообщает Independent.

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Причина смерти Шинейд О'Коннор

Артистка умерла на 57-м году жизни от сочетания хронической обструктивной болезни легких и астмы. Шинейд также боролась с инфекцией дыхательных путей. До этого ее госпитализировали после серии твитов о намерении совершить самоубийство.

Причиной стало самоубийство ее 17-летнего сына Шейна. Он покончил с собой в январе 2022-го. У Шинейд осталось трое детей — Джейк, Ройшн и Иешуа. Она написала им инструкции в случае смерти.

В марте ее наследники потребовали от экс-президента США Дональда Трампа прекратить использование песен О'Коннор на предвыборных митингах.

Напомним, ранее мы писали, что ушел из жизни украинский кинорежиссер и сценарист Олег Фиалко. Также мы рассказывали, что умер украинский актер театра и кино Игорь Щербак.