Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Судмедэксперты назвали точную причину смерти Шинейд О'Коннор arrow

Судмедэксперты назвали точную причину смерти Шинейд О'Коннор

29 июля 2024 23:45
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Причина смерти Шинейд О'Коннор — судмедэксперты обнародовали заключение
Ирландская певица Шинейд О'Коннор. Фото: Instagram/oconnor.sinead
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В конце июля 2023 года ушла из жизни титулованная ирландская певица Шинейд О'Коннор. Только сейчас судмедэксперты назвали точную причину ее смерти.

Об этом сообщает Independent.

Читайте также:

Причина смерти Шинейд О'Коннор

Артистка умерла на 57-м году жизни от сочетания хронической обструктивной болезни легких и астмы. Шинейд также боролась с инфекцией дыхательных путей. До этого ее госпитализировали после серии твитов о намерении совершить самоубийство.

Причиной стало самоубийство ее 17-летнего сына Шейна. Он покончил с собой в январе 2022-го. У Шинейд осталось трое детей — Джейк, Ройшн и Иешуа. Она написала им инструкции в случае смерти.

В марте ее наследники потребовали от экс-президента США Дональда Трампа прекратить использование песен О'Коннор на предвыборных митингах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tiia Santavirta (@tiiasantavirta)

Напомним, ранее мы писали, что ушел из жизни украинский кинорежиссер и сценарист Олег Фиалко. Также мы рассказывали, что умер украинский актер театра и кино Игорь Щербак.

смерть зарубежные звезды врачи Шинейд О'Коннор

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ