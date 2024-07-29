Причина смерти Шинейд О'Коннор — судмедэксперты обнародовали заключение

Судмедэксперты назвали точную причину смерти Шинейд О'Коннор
В конце июля 2023 года ушла из жизни титулованная ирландская певица Шинейд О'Коннор. Только сейчас судмедэксперты назвали точную причину ее смерти.
Об этом сообщает Independent.
Причина смерти Шинейд О'Коннор
Артистка умерла на 57-м году жизни от сочетания хронической обструктивной болезни легких и астмы. Шинейд также боролась с инфекцией дыхательных путей. До этого ее госпитализировали после серии твитов о намерении совершить самоубийство.
Причиной стало самоубийство ее 17-летнего сына Шейна. Он покончил с собой в январе 2022-го. У Шинейд осталось трое детей — Джейк, Ройшн и Иешуа. Она написала им инструкции в случае смерти.
В марте ее наследники потребовали от экс-президента США Дональда Трампа прекратить использование песен О'Коннор на предвыборных митингах.
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