Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Судмедексперти назвали точну причину смерті Шинейд О'Коннор arrow

Судмедексперти назвали точну причину смерті Шинейд О'Коннор

29 липня 2024 23:45
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Причина смерті Шинейд О'Коннор — судмедексперти оприлюднили висновок
Ірландська співачка Шинейд О'Коннор. Фото: Instagram/oconnor.sinead
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Наприкінці липня 2023 року пішла з життя титулована ірландська співачка Шинейд О'Коннор. Тільки зараз судмедексперти назвали точну причину її смерті. 

Про це повідомляє Independent.

Читайте також:

Причина смерті Шинейд О'Коннор

Артистка померла на 57-му році життя від поєднання хронічної обструктивної хвороби легень та астми. Шинейд також боролася з інфекцією дихальних шляхів. До цього її госпіталізували після серії твітів про намір вчинити самогубство.

Причиною стало самогубство її 17-річного сина Шейна. Він наклав на себе руки в січні 2022-го. У Шинейд залишилося троє дітей — Джейк, Ройшн та Ієшуа. Вона написала їм інструкції у разі своєї смерті.

У березні її спадкоємці вимагали від експрезидента США Дональда Трампа припинити використання пісень О'Коннор на передвиборчих мітингах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пішов з життя український кінорежисер та сценарист Олег Фіалко. Також ми розповідали, що помер український актор театру та кіно Ігор Щербак.

смерть закордонні зірки лікарі Шинейд О'Коннор

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ