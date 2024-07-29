Причина смерті Шинейд О'Коннор — судмедексперти оприлюднили висновок

Ірландська співачка Шинейд О'Коннор. Фото: Instagram/oconnor.sinead

Наприкінці липня 2023 року пішла з життя титулована ірландська співачка Шинейд О'Коннор. Тільки зараз судмедексперти назвали точну причину її смерті.

Про це повідомляє Independent.

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Причина смерті Шинейд О'Коннор

Артистка померла на 57-му році життя від поєднання хронічної обструктивної хвороби легень та астми. Шинейд також боролася з інфекцією дихальних шляхів. До цього її госпіталізували після серії твітів про намір вчинити самогубство.

Причиною стало самогубство її 17-річного сина Шейна. Він наклав на себе руки в січні 2022-го. У Шинейд залишилося троє дітей — Джейк, Ройшн та Ієшуа. Вона написала їм інструкції у разі своєї смерті.

У березні її спадкоємці вимагали від експрезидента США Дональда Трампа припинити використання пісень О'Коннор на передвиборчих мітингах.

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