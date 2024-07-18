"Супер Майк" Ченнинг Татум стал лицом легендарного бренда

Актер Ченнинг Татум. Фото: Reuters

Звезда "Супер Майка" Ченнинг Татум — новое лицо мужских ароматов Versace Eros. Это первый раз, когда 44-летний актер работает над кампанией Versace.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ченнинг, обрученный с Зои Кравиц, примерял Versace на многочисленных красных дорожках и является другом 69-летнего креативного директора компании Донателлы Версаче.

Актер Ченнинг Татум. Фото: instagram.com/channingtatum/

"Когда я начал работать моделью в 2000-х годах, Versace был брендом, с которым я всегда хотел работать, но никогда не работал, поэтому эта кампания кажется мне особенной и личной. Имя Versace имеет такое сильное значение для многих во всем мире, и быть частью этого наследия является настоящей привилегией. Донателла — настоящая икона и друг, и я очень рад видеть реакцию на то, что мы создали вместе", — говорит звезда.

Донателла добавила: "Я так взволнована, что Ченнинг Татум в следующем месяце снимется в кампании ароматов Versace Eros. Мне понравилось работать с Ченнингом. Он не только прекрасно выглядит, он также вложил душу в эту кампанию. Он демонстрирует силу и мощь, а также является одним из самых добрых и очаровательных мужчин, которых я встречала. Он определяет современную маскулинность. Идеальный мужчина Versace. Нет никого, кто бы лучше воплотил Эроса".

Между тем, невеста Ченнинг, Зои, является лицом аромата Black Opium от YSL. Недавно она также снялась в новой кампании YSL вместе с Джереми Алленом Уайтом из The Bear.

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