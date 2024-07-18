"Супер Майк" Ченнінг Татум став обличчям легендарного бренду

Актор Ченнінг Татум. Фото: Reuters

Зірка "Супер Майка" Ченнінг Татум — нове обличчя чоловічих ароматів Versace Eros. Це перший раз, коли 44-річний актор працює над кампанією для Versace.

Про це пише Daily Mail.

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Ченнінг, який заручений із Зої Кравіц, вбирався в Versace на численних червоних доріжках і є другом 69-річної креативної директорки компанії Донателли Версаче.

Актор Ченнінг Татум. Фото: instagram.com/channingtatum/

"Коли я почав працювати моделлю в 2000-х роках, Versace був брендом, з яким я завжди хотів працювати, але ніколи не працював, тому ця кампанія здається мені особливою та особистою. Ім'я Versace має таке сильне значення для багатьох у всьому світі, і бути частиною цієї спадщини є справжнім привілеєм. Донателла — справжня ікона та друг, і я дуже радий бачити реакцію на те, що ми створили разом", — говорить зірка.

Донателла додала: "Я так схвильована, що Ченнінг Татум наступного місяця зніметься в кампанії ароматів Versace Eros. Мені сподобалося працювати з Ченнінгом. Він не тільки чудово виглядає, він також вклав душу в цю кампанію. Він демонструє силу і міць, а також є одним із найдобріших і найчарівніших чоловіків, яких я зустрічала. Він визначає сучасну маскулінність. Ідеальний чоловік Versace. Немає нікого, хто б краще втілив Ероса".

Тим часом, наречена Ченнінга Зої є обличчям аромату Black Opium від YSL. Нещодавно вона також знялася в новій кампанії YSL разом із Джеремі Алленом Уайтом з The Bear.

Нагадаємо, донька Мадонни знялась в рекламі модної марки. А раніше ми писали, що Ріанна стала обличчям спортивного бренду.