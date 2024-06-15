Супермодель Джиджи Хадид раскритиковали за фотосессию в стиле Олимпийских игр

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: vogue.com

Французский Vogue подверг критике в сети из-за обложки спецвыпуска, посвященного Олимпиаде в Париже. Издание не угодило тем, что для фотосессии выбрали американку Джиджи Хадид, а не французскую модель.

Фото появились на официальной странице в социальной сети.

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Самой Джиджи тоже досталось: хейтеры полагали, что модель "не в спортивной форме", чтобы сниматься для истории, посвященной спорту.

"Спортсменки-француженки тоже существуют", "Разве не было спортсменки, которая бы представляла французскую сборную? Почему мы должны постоянно видеть на обложке одну и ту же модель? Разве мода не должна обновляться?", "Она не спортсменка и совсем не элегантная, плохой выбор", — пишут комментаторы в сети.

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: vogue.com

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: vogue.com

Джиджи и ее сестра Белла часто сталкиваются с критикой в сети. Некоторые обвиняют их в том, что они звездные дети и достигли всего благодаря тому, что их везде продвигают. Джиджи также часто критикуют из-за фигуры: многие считают, что она недостаточно стройна, чтобы быть моделью.

Ранее Хадид высказались о Палестине в конфликте с Израилем. По слухам, громкий роман Джиджи с Брэдли Купером, который, по словам инсайдеров, становится все более серьезным, на самом деле только ради пиара нужен именно для того, чтобы реабилитировать карьеру Джиджи.

Напомним, известный журнал раскритиковали за фотосессию Ким Кардашьян. А раньше Анджелина Джоли снялась для модного глянца в образе гейши.