Супермодель Джиджи Хадид впервые за долгое время вышла на подиум

Модель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid/

Модель Джиджи Хадид вернулась на подиум впервые за год. 28-летняя супермодель выглядела потрясающе в объемном кремовом пальто на показе Les Sculptures Jacquemus у Fondation Maeght в парижском Сен-Поль-де-Вансе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Это стало ее первым показом после парижского шоу Miu Miu в октябре. Красавица примеряла длинное пальто с поясом, с широкими плечами и эффектным лацканом. Дополнила образ кремовой сумочкой и изящными украшениями.

Джиджи сократила количество своих выходов за последние годы после того, как в 2020 году родила дочь Каи от бывшего бойфренда Зейна Малика. Она не участвовала ни в одном из показов во время Недели высокой моды, а гуляла в Лондоне с бойфрендом Брэдли Купером.

В октябре между Джиджи и Брэдли завязался роман после того, как их "познакомила" бывшая Брэдли Ирина Шейк.

Несмотря на перерыв в работе, жизнь Джиджи подбрасывает ей новые сюрпризы. В прошлом году модель прилетела из США частным самолетом со своими друзьями в аэропорт Оуэна Робертса. В ходе процедуры таможенного контроля сумку модели обыскали вручную, обнаружив небольшое количество марихуаны. Хадид объяснила, что трава предназначена для ее личного пользования, но ее друзей арестовали по обвинению в ввозе марихуаны и принадлежностей для ее курения. Источник из окружения модели рассказал, что марихуану нашли не в личной сумке знаменитости, а в багаже одного из друзей, с которыми она путешествовала. Так как самолет был заказан на ее имя, то и ответственность за весь багаж несет она.

Через несколько часов после инцидента Хадид успокоила своих фанатов, выйдя на связь в соцсети.

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