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Жизель Бюндхен втратила найріднішу людину

29 січня 2024 08:05
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Жизель Бюндхен втратила найріднішу людину
Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Мати бразильської супермоделі Жизель Бюндхен померла після боротьби з раком. 75-річна жінка пішла з життя у лікарні Moinhos de Vento в Порту-Алегрі. Першим про її смерть повідомило бразильське видання GZH.

Про це пише Daily Mail.

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Мама Бюндхен була банкіром на пенсіi. Вона мала німецьке походження та бразильське громадянство. Від професора університету Вальдіра Бюндхена у 75-річної жінки було шість дочок: Жизель, Патрісія, Рафаела, Ракель, Граціела та Габріела.

 

Модель Жизель Бюндхен з мамою. Фото: instagram.com/gisele/
Модель Жизель Бюндхен з мамою. Фото: instagram.com/gisele/

Похорон запланований на понеділок в Екуменічній каплиці столичного крематорію в Порту-Алегрі. Після цього відбудеться церемонія прощання. Бюндхен ще не опублікувала заяву про смерть своєї матері, з якою вона була на обкладинці Vogue Brasil у 2018 році.

Нещодавно вона опублікувала серію фотографій із мамою на згадку про 73-річчя жінки.

"З Днем народження мамо! Я назавжди вдячна за все, що ти зробила і продовжуєш робити для нас", — написала модель.

"Дякуємо, що завжди любили, надихали і навчали нас. Дякую, що подарував мені життя! Люблю тебе так сильно!", — додала колишній ангел Victoria's Secret.

Сама Бюндхен була заміжня за футболістом Томом Брейді, з яким має двох дітей, 14-річного Бенджаміна та 11-річну Вівіан. Вони зустрілися на побаченні наосліп у 2006 році, а через три роки одружилися. Пізніше пара одружилася.

Нагадаємо, помер народний артист України Віталій Білоножко.

Раніше український гурт випустив трек, присвячений загиблому другу в Ірпені.

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