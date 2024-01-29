Жизель Бюндхен втратила найріднішу людину
Мати бразильської супермоделі Жизель Бюндхен померла після боротьби з раком. 75-річна жінка пішла з життя у лікарні Moinhos de Vento в Порту-Алегрі. Першим про її смерть повідомило бразильське видання GZH.
Про це пише Daily Mail.
Супермодель втратила маму
Мама Бюндхен була банкіром на пенсіi. Вона мала німецьке походження та бразильське громадянство. Від професора університету Вальдіра Бюндхена у 75-річної жінки було шість дочок: Жизель, Патрісія, Рафаела, Ракель, Граціела та Габріела.
Похорон запланований на понеділок в Екуменічній каплиці столичного крематорію в Порту-Алегрі. Після цього відбудеться церемонія прощання. Бюндхен ще не опублікувала заяву про смерть своєї матері, з якою вона була на обкладинці Vogue Brasil у 2018 році.
Нещодавно вона опублікувала серію фотографій із мамою на згадку про 73-річчя жінки.
"З Днем народження мамо! Я назавжди вдячна за все, що ти зробила і продовжуєш робити для нас", — написала модель.
"Дякуємо, що завжди любили, надихали і навчали нас. Дякую, що подарував мені життя! Люблю тебе так сильно!", — додала колишній ангел Victoria's Secret.
Сама Бюндхен була заміжня за футболістом Томом Брейді, з яким має двох дітей, 14-річного Бенджаміна та 11-річну Вівіан. Вони зустрілися на побаченні наосліп у 2006 році, а через три роки одружилися. Пізніше пара одружилася.
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