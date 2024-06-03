Супермодель Гайди Клум голышом отметила 51-й день рождения

Модель Хайди Клум. Фото: Reuters

Хайди Клум исполнился 51 год. Этот день супермодель решила посвятить расслаблению и общению с семьей. Она устроила барбекю во дворе своего дома, на котором присутствовали ее супруг Том Каулитц, его брат Билл, а также дети Клум от предыдущих отношений.

Фото празднования опубликовала в своих социальных сетях.

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Фотографиями с праздника модель поделилась в соцсетях. На снимках, которые она опубликовала, можно увидеть украшенную цветами и воздушными шарами территорию дома, заставленный тортами и пирожными стол, близких Хайди и даже ее практически обнаженной. Модель любит загорать топлесс. Фото застолья Клум сопроводила лаконичной подписью: "Это все, о чем я могла мечтать".

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Хайди часто делится откровенными фотосессиями с супругом. Кстати, именно он не редко снимает свою жену в обольстительных образах. Ранее Клум была замужем за стилистом Риком Пипино. Впоследствии закрутила роман с Флавио Бриаторе, от которого родила дочь Ленни. Кстати, девочка тоже пошла по стопам матери и стала моделью. В 2005 году Хайди вышла замуж за певца Seal, в браке с которым родила двоих детей. Модель разошлась с музыкантом в 2014 году. Уже в 2019 году Клум вышла замуж за Тома Каулица.

Напомним, Хайди Клум пришла на пляж в шубе. А раньше выбрали самую стильную красавицу Каннского фестиваля.