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Супермодель Гайді Клум прийшла на пляж у хутрі на оголене тіло

2 лютого 2024 11:03
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Супермодель Гайді Клум прийшла на пляж у хутрі на оголене тіло
Модель Гайді Клум. Фото: кадр з відео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Гайді Клум поділилася відео з пляжу. Зірка знялась для свого нового лірик-відео на кавер на пісню Корі Харта 1984 року Sunglasses at Night.

Про це пише Daily Mail.

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Модель Vogue на відео була в хутрі та білизні. Зірка також мала масивні чорні сонцезахисні окуляри в тему пісні. Колишня ведуча Project Runway зробила ремікс на пісню з Тієсто, якого нещодавно назвали першим в історії ді-джеєм Super Bowl. Оригінальний Sunglasses at Night був випущений 21 січня 1984 року як перший сингл із дебютного альбому кандійського співака Корі Харта, First Offense 1983 року. Він став хітом у Сполучених Штатах, піднявшись до сьомого місця в чартах Billboard за тиждень.

 

 

Модель Гайді Клум. Фото: кадр з відео
Модель Гайді Клум. Фото: кадр з відео

 

Модель Гайді Клум. Фото: кадр з відео
Модель Гайді Клум. Фото: кадр з відео

Це не перший сингл Хайді. Вона випустила Chai Tea With Heidi, за участю Снуп Дога, у січні минулого року.

"Я завжди готова прийняти виклик, — сказала вона тоді Variety. — Я завжди готова вийти зі своєї зони комфорту, зробити щось інше...Це буквально одна з найзахопливіших речей, які я коли-небудь робила".

Нагадаємо, наречена Ді Капріо оголила розкішну фігуру на модному показі.

Раніше Хлої Кардаш'ян у крихітному бікіні влаштувала фотосесію у снігах.

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