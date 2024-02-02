Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Супермодель Хайди Клум пришла на пляж в шубе на обнаженное тело arrow

Супермодель Хайди Клум пришла на пляж в шубе на обнаженное тело

2 февраля 2024 11:03
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Супермодель Гайди Клум пришла на пляж в меху на обнаженное тело
Модель Хайди Клум. Фото: кадр с видео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Хайди Клум поделилась видео с пляжа. Звезда снялась для своего нового лирик-видео на кавер на песню Кори Харта 1984 Sunglasses at Night.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Хайди Клум спела на пляже

Модель Vogue была на видео в шубе и белье. Звезда также имела массивные черные очки в тему песни. Бывшая ведущая Project Runway сделала ремикс на песню с Тиесто, недавно названный первым в истории ди-джеем Super Bowl. Оригинальный Sunglasses at Night был выпущен 21 января 1984 как первый сингл из дебютного альбома кандского певца Кори Харта, First Offense 1983 года. Он стал хитом в Соединенных Штатах, поднявшись до седьмого места в чартах Billboard за неделю.

 

 

Модель Хайди Клум. Фото: кадр с видео
Модель Хайди Клум. Фото: кадр с видео

 

Модель Хайди Клум. Фото: кадр с видео
Модель Хайди Клум. Фото: кадр с видео

Это не первый сингл Хайди. Она выпустила Chai Tea With Heidi, с участием Снупа Дога, в январе прошлого года.

"Я всегда готова принять вызов, — сказала она тогда Variety. — Я всегда готова выйти из своей зоны комфорта, сделать что-то другое...Это буквально одна из самых увлекательных вещей, которые я когда-либо делала".

Напомним, невеста Ди Каприо обнажила роскошную фигуру на модном показе.

Ранее Хлои Кардашьян в крошечном бикини устроила фотосессию в снегах.

клипы
Хайди Клум
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме