Супермодель Гайди Клум пришла на пляж в меху на обнаженное тело

Модель Хайди Клум. Фото: кадр с видео

Модель Хайди Клум поделилась видео с пляжа. Звезда снялась для своего нового лирик-видео на кавер на песню Кори Харта 1984 Sunglasses at Night.

Об этом пишет Daily Mail.

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Модель Vogue была на видео в шубе и белье. Звезда также имела массивные черные очки в тему песни. Бывшая ведущая Project Runway сделала ремикс на песню с Тиесто, недавно названный первым в истории ди-джеем Super Bowl. Оригинальный Sunglasses at Night был выпущен 21 января 1984 как первый сингл из дебютного альбома кандского певца Кори Харта, First Offense 1983 года. Он стал хитом в Соединенных Штатах, поднявшись до седьмого места в чартах Billboard за неделю.

Модель Хайди Клум. Фото: кадр с видео

Модель Хайди Клум. Фото: кадр с видео

Это не первый сингл Хайди. Она выпустила Chai Tea With Heidi, с участием Снупа Дога, в январе прошлого года.

"Я всегда готова принять вызов, — сказала она тогда Variety. — Я всегда готова выйти из своей зоны комфорта, сделать что-то другое...Это буквально одна из самых увлекательных вещей, которые я когда-либо делала".

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