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Супермодель Хайди Клум разделась на годовщину свадьбы

5 августа 2024 10:10
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Хайди Клум обнажилась на годовщину свадьбы — видео
Немецкая супермодель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Немецкая супермодель Хайди Клум позировала топлес во время празднования пятой годовщины свадьбы с мужем Томом Каулитцем. Супруги отдыхали на пляже.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Хайди Клум обнажилась на пляже

Супермодель опубликовала жаркое видео, на котором она лежит на гитаристе Tokio Hotel без верхней части бикини. Ее муж Том Каулитц крепко спал, когда Клум демонстрировала свою подтянутую фигуру и соблазнительные изгибы. Супруги отпраздновали годовщину свадьбы на пляже.

"Празднуем нашу любовь сегодня и каждый день. С годовщиной", — она лаконично подписала кадры.

51-летняя модель Victoria's Secret также поделилась совместными фото с мужем. Супруги загорают на песке, а Хайди позирует за спиной мужа, чтобы скрыть свой обнаженный бюст.

"Я не могла просить лучшего. Я тебя люблю, Том", — дополнила она.

Гайди Клум обнажилась ради совместных фото с мужем
Супермодель Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем. Фото: instagram.com/heidiklum/

В августе 2019 года пара отпраздновала свадьбу в Италии после того, как заключила брак в феврале того же года.

Хотя Клум не разглашает место, где они отдыхают, звезда обожает побережье Сардинии (Италия).

Напомним, супермодель вместе с красавицей-дочкой обнажилась для рекламы белья. А раньше Хайди Клум отметила день рождения в пикантном образе.

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