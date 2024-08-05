Хайди Клум обнажилась на годовщину свадьбы — видео

Немецкая супермодель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Немецкая супермодель Хайди Клум позировала топлес во время празднования пятой годовщины свадьбы с мужем Томом Каулитцем. Супруги отдыхали на пляже.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Супермодель опубликовала жаркое видео, на котором она лежит на гитаристе Tokio Hotel без верхней части бикини. Ее муж Том Каулитц крепко спал, когда Клум демонстрировала свою подтянутую фигуру и соблазнительные изгибы. Супруги отпраздновали годовщину свадьбы на пляже.

"Празднуем нашу любовь сегодня и каждый день. С годовщиной", — она лаконично подписала кадры.

51-летняя модель Victoria's Secret также поделилась совместными фото с мужем. Супруги загорают на песке, а Хайди позирует за спиной мужа, чтобы скрыть свой обнаженный бюст.

"Я не могла просить лучшего. Я тебя люблю, Том", — дополнила она.

Супермодель Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем. Фото: instagram.com/heidiklum/

В августе 2019 года пара отпраздновала свадьбу в Италии после того, как заключила брак в феврале того же года.

Хотя Клум не разглашает место, где они отдыхают, звезда обожает побережье Сардинии (Италия).

Напомним, супермодель вместе с красавицей-дочкой обнажилась для рекламы белья. А раньше Хайди Клум отметила день рождения в пикантном образе.