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Супермодель Гайді Клум роздяглася на річницю весілля

5 серпня 2024 10:10
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Гайді Клум оголилася на річницю весілля — відео
Німецька супермодель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Німецька супермодель Гайді Клум позувала топлес під час святкування п'ятої річниці весілля з чоловіком Томом Каулітцем. Подружжя відпочивало на пляжі.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Супермодель опублікувала спекотне відео, на якому вона лежить на гітаристі Tokio Hotel без верхньої частини бікіні. Її чоловік, Том Каулітц міцно спав, коли Клум демонструвала свою підтягнуту фігуру і звабливі вигини. Подружжя відсвяткувало річницю весілля на пляжі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

"Святкуємо наше кохання сьогодні і кожен день. З річницею", — вона лаконічно підписала кадри.

51-річна модель Victoria's Secret також поділилася спільними фото з чоловіком. Подружжя засмагає на піску, а Гайді позує за спиною чоловіка, щоб приховати свій оголений бюст.

"Я не могла просити кращого. Я тебе люблю, Том", — доповнила вона.

Гайді Клум оголилася заради спільних фото з чоловіком
Супермодель Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцем. Фото: instagram.com/heidiklum/

У серпні 2019 року пара відсвяткувала весілля в Італії після того, як уклала шлюб у лютому того ж року.

Хоча Клум не розголошує місце, де вони відпочивають, зірка обожнює узбережжя Сардинії (Італія).

Нагадаємо, супермодель разом з красунею-дочкою оголилась для реклами білизни. А раніше Гайді Клум відзначила день народження у пікантному образі.

свята весілля пляж відпустка Хайді Клум модель закордонні зірки чоловіки

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