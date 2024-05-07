Супермодель Гайди Клум с красавицей-дочкой обнажились в соблазнительной фотосессии

Модель Хайди Клум с дочерью Ленни. Фото: instagram.com/leniklum/

Немецкая модель Хайди Клум и ее дочь Ленни Клум снялись в бежевом белье для итальянского бренда Intimissimi. На новых фото 50-летняя Клум и ее 20-летняя дочь примерили атласные изделия.

Снимки Хайди показала в своем Instagram.

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Это произошло спустя почти два года после того, как они впервые вместе представляли нижнее белье. "Как мать и дочь. В сердце каждой женщины есть особое место для ее любимого белья", — говорится в подписи к фото.

Модель Ленни Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Но их критиковали за то, что они вместе представили откровенный наряд, поскольку некоторые считали это неуместным.

Лени — дочь Хайди и ее бывшего бизнесмена Флавио Бриаторе. Лени выросла в Лос-Анджелесе, а Флавио жил в Лондоне, поэтому они не виделись.

В 2018 году Ленни и Флавио возобновили отношения. Сейчас Хайди счастлива в браке с гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Ленни очень успешно строит карьеру модели. Она делала кампании для Dior и уже получила свои обложки журналов. На церемонии награждения Nickelodeon Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе в марте 2023 года Хайди сказала изданию People, что "очень гордится" своей дочерью Ленни.

Ранее Хайди Клум выпустила ремейк хита Кори Харта Sunglasses at Night в 1983 году, созданный Tiësto.

Напомним, американский диджей Пэрис Хилтон в образе Барби стала лицом марки энергетика. А Хайди Клум пришла на океан в шубе.