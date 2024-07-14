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Супермодель Кейт Мосс оконфузилась на фестивале музыки

14 июля 2024 13:57
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кейт Мосс попала в конфуз - что случилось
Британская супермодель Кейт Мосс. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Британская супермодель Кейт Мосс попала в конфуз на музыкальном фестивале British Summer Time. Звезда танцевала с таким запалом, что у нее разошлось платье.

Об этом пишет The Sun.

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Супермодель наслаждалась выступлением бывшего вокалиста Fleetwood Mac, 76-летнего Стиви Никса на фестивале British Summer Time в Лондоне. Кейт так активно подтанцовывала размахивая руками, что порвала рукава на своем золотисто-черном платье.

Супермодель Кейт Мосс оконфузилась на фестивале музыки - фото 1
Кейт Мосс на музыкальном фестивале. Фото: Eroteme
Супермодель Кейт Мосс оконфузилась на фестивале музыки - фото 2
У модели Кейт Мосс порвалось платье. Фото: Eroteme
Супермодель Кейт Мосс оконфузилась на фестивале музыки - фото 3
Кейт Мосс танцует на фестивале. Фото: Eroteme

Недавно модель была замечена с привлекательным незнакомцем. Они вместе посетили мюзикл "Кабаре" с Карой Делевинь. Пара вышла вместе в хорошем настроении — смеялись и шутили.

Напомним, актриса Анджелина Джоли прогулялась со своей дочерью на фоне слухов о ее проблемном весе. А также певица Рианна снялась в новой рекламной кампании Fenty x Puma.

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