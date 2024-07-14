Кейт Мосс попала в конфуз - что случилось

Британская супермодель Кейт Мосс. Фото: Reuters

Британская супермодель Кейт Мосс попала в конфуз на музыкальном фестивале British Summer Time. Звезда танцевала с таким запалом, что у нее разошлось платье.

Об этом пишет The Sun.

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Кейт Мосс порвала платье

Супермодель наслаждалась выступлением бывшего вокалиста Fleetwood Mac, 76-летнего Стиви Никса на фестивале British Summer Time в Лондоне. Кейт так активно подтанцовывала размахивая руками, что порвала рукава на своем золотисто-черном платье.

Кейт Мосс на музыкальном фестивале. Фото: Eroteme

У модели Кейт Мосс порвалось платье. Фото: Eroteme

Кейт Мосс танцует на фестивале. Фото: Eroteme

Недавно модель была замечена с привлекательным незнакомцем. Они вместе посетили мюзикл "Кабаре" с Карой Делевинь. Пара вышла вместе в хорошем настроении — смеялись и шутили.

Напомним, актриса Анджелина Джоли прогулялась со своей дочерью на фоне слухов о ее проблемном весе. А также певица Рианна снялась в новой рекламной кампании Fenty x Puma.