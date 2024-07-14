Кейт Мосс втрапила у конфуз — що трапилося

Супермодель Кейт Мосс оконфузилася на фестивалі музики
Британська супермодель Кейт Мосс втрапила у конфуз на музичному фестивалі British Summer Time. Зірка танцювала із таким запалом, що в неї розійшлася сукня.
Про це пише The Sun.
Кейт Мосс порвала сукню
Супермодель насолоджувалася виступом колишнього вокаліста Fleetwood Mac, 76-річного Стіві Нікса на фестивалі British Summer Time у Лондоні. Кейт так активно підтанцьовувала розмахуючи руками, що порвала рукава на своїй золотисто-чорній сукні.
Нещодавно модель помітили із привабливим незнайомцем. Вони разом відвідали мюзикл "Кабаре" із Карою Делевінь. Пара вийшла разом у гарному настрої — сміялися і жартували.
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