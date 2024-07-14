Кейт Мосс втрапила у конфуз — що трапилося

Британська супермодель Кейт Мосс. Фото: Reuters

Британська супермодель Кейт Мосс втрапила у конфуз на музичному фестивалі British Summer Time. Зірка танцювала із таким запалом, що в неї розійшлася сукня.

Про це пише The Sun.

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Кейт Мосс порвала сукню

Супермодель насолоджувалася виступом колишнього вокаліста Fleetwood Mac, 76-річного Стіві Нікса на фестивалі British Summer Time у Лондоні. Кейт так активно підтанцьовувала розмахуючи руками, що порвала рукава на своїй золотисто-чорній сукні.

Кейт Мосс на музичному фестивалі. Фото: Eroteme

У моделі Кейт Мосс порвалася сукня. Фото: Eroteme

Кейт Мосс танцює на фестивалі. Фото: Eroteme

Нещодавно модель помітили із привабливим незнайомцем. Вони разом відвідали мюзикл "Кабаре" із Карою Делевінь. Пара вийшла разом у гарному настрої — сміялися і жартували.

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