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Супермодель Кейт Мосс оконфузилася на фестивалі музики

14 липня 2024 13:57
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кейт Мосс втрапила у конфуз — що трапилося
Британська супермодель Кейт Мосс. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Британська супермодель Кейт Мосс втрапила у конфуз на музичному фестивалі British Summer Time. Зірка танцювала із таким запалом, що в неї розійшлася сукня.

Про це пише The Sun.

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Супермодель насолоджувалася виступом колишнього вокаліста Fleetwood Mac, 76-річного Стіві Нікса на фестивалі British Summer Time у Лондоні. Кейт так активно підтанцьовувала розмахуючи руками, що порвала рукава на своїй золотисто-чорній сукні. 

Супермодель Кейт Мосс оконфузилася на фестивалі музики - фото 1
Кейт Мосс на музичному фестивалі. Фото: Eroteme
Супермодель Кейт Мосс оконфузилася на фестивалі музики - фото 2
У моделі Кейт Мосс порвалася сукня. Фото: Eroteme
Супермодель Кейт Мосс оконфузилася на фестивалі музики - фото 3
Кейт Мосс танцює на фестивалі. Фото: Eroteme

Нещодавно модель помітили із привабливим незнайомцем. Вони разом відвідали мюзикл "Кабаре" із Карою Делевінь. Пара вийшла разом у гарному настрої — сміялися і жартували.

Нагадаємо, акторка Анджеліна Джолі прогулялась зі своєї донькою на тлі чуток про її проблемну вагу. А також співачка Ріанна знялася в новій рекламній кампанії Fenty x Puma.

конфуз фестиваль Лондон модель закордонні зірки сукня Кейт Мосс

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