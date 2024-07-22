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Супермодель Жизель Бюндхен отпраздновала день рождения в компании сестры-близняшки

22 июля 2024 17:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Жизель Бюндхен показалась с сестрой-близнецом — фото
Супермодель Жизель Бюндхен с сестрой Патрицией. Фото: instagram.com/gisele/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен отметила 44-й день рождения в кругу семьи. Она показалась со своей сестрой-близняшкой Патрицией.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Известная супермодель поделилась снимками с семейного праздника. Она вместе с сестрой-близняшкой Патрицией отпраздновала общий день рождения. На опубликованных кадрах счастливые именинницы задувают свечи на праздничных тортиках.

Бюндхен вместе с сестрой отпраздновала этот день в ресторане на пляже. Они позагорали в лодке и насладились вкусной едой.

Жизель Бюндхен отмечает день рождения вместе с сестрой
Супермодель Жизель Бюндхен отмечает день рождения. Фото: instagram.com/gisele/
Супермодель Жизель Бюндхен показала родную сестру
Жизель Бюндхен наслаждается едой. Фото: instagram.com/gisele/
Супермодель Жизель Бюндхен вместе с сестрой-близнецом
Жизель Бюндхен отдыхает с сестрой. Фото: instagram.com/gisele/
Жизель Бюндхен отмечает день рождения
Жизель Бюндхен загорает с сестрой. Фото: instagram.com/gisele/

"Благодарю, что праздную еще один год под солнцем с моей суперсестрой. Спасибо всем за любовь и поздравление с днем рождения. Чувствую себя окруженной такой большой любовью. С нетерпением жду того, что впереди", — подписала трогательные кадры она.

Праздничный пост супермодели собрал более 840 тысяч лайков.

Напомним, Ева Лонгория показала шикарное тело в бикини. А раньше мы писали, что Наоми Кэмпбелл продемонстрировала фигуру в купальнике.

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