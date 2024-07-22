Жизель Бюндхен показалась с сестрой-близнецом — фото

Супермодель Жизель Бюндхен отпраздновала день рождения в компании сестры-близняшки
Бразильская супермодель Жизель Бюндхен отметила 44-й день рождения в кругу семьи. Она показалась со своей сестрой-близняшкой Патрицией.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.
Жизель Бюндхен показала свою родную сестру
Известная супермодель поделилась снимками с семейного праздника. Она вместе с сестрой-близняшкой Патрицией отпраздновала общий день рождения. На опубликованных кадрах счастливые именинницы задувают свечи на праздничных тортиках.
Бюндхен вместе с сестрой отпраздновала этот день в ресторане на пляже. Они позагорали в лодке и насладились вкусной едой.
"Благодарю, что праздную еще один год под солнцем с моей суперсестрой. Спасибо всем за любовь и поздравление с днем рождения. Чувствую себя окруженной такой большой любовью. С нетерпением жду того, что впереди", — подписала трогательные кадры она.
Праздничный пост супермодели собрал более 840 тысяч лайков.
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