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Супермодель Жизель Бюндхен відсвяткувала день народження у компанії сестри-близнючки

22 липня 2024 17:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Жизель Бюндхен показалася із сестрою-близнючкою — фото
Супермодель Жизель Бюндхен із сестрою Патрицією. Фото: instagram.com/gisele/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен відсвяткувала 44-й день народження у родинному колі. Вона показалася зі своєю сестрою-близнючкою Патрицією.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Відома супермодель поділилася знімками із родинного свята. Вона разом із сестрою-близнючкою Патрицією відсвяткувала спільний день народження. На опублікованих кадрах щасливі іменинниці задувають свічки на святкових тортиках.

Бюндхен разом з сестрою святкувала цей день у ресторані на пляжі. Вони позасмагали у човні та насолодилися смачною їжею.

Жизель Бюндхен святкує день народження разом із сестрою
Супермодель Жизель Бюндхен святкує день народження. Фото: instagram.com/gisele/
Супермодель Жизель Бюндхен показала рідну сестру
Жизель Бюндхен насолоджується їжею. Фото: instagram.com/gisele/
Супермодель Жизель Бюндхен разом із сестрою-близнючкою
Жизель Бюндхен відпочиває із сестрою. Фото: instagram.com/gisele/
Жизель Бюндхен святкує день народження
Жизель Бюндхен засмагає із сестрою. Фото: instagram.com/gisele/

"Вдячна, що святкую ще один рік під сонцем з моєю суперсестрою. Дякую всім за любов і привітання з днем народження. Відчуваю себе оточеною такою великою любов'ю. З нетерпінням чекаю на те, що попереду", — підписала зворушливі кадри вона.

Святковий пост супермоделі зібрав понад 840 тисяч лайків.

Нагадаємо, Єва Лонгорія показала розкішне тіло у бікіні. А раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл продемонструвала фігуру у купальнику.

День народження родина іменини модель закордонні зірки торт

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