Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Супермодели Victoria's Secret снялись в гламурной фотосессии для глянца arrow

Супермодели Victoria's Secret снялись в гламурной фотосессии для глянца

6 июля 2024 11:59
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Супермодели Victoria&#39;s Secret снялись в гламурной фотосессии для глянца
Супермодели Кэндис Свейнпол и Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Кэндис Свейнпол стала звездой обложки журнала V вместе с красотками Victoria's Secret Кейт Аптон и Дайан Содре. Они примеряли спортивную одежду на ярких снимках для выпуска V149: Bombshells In The Wild.

Об этом стало известно в социальной сети издания.

Читайте также:

Модели Victoria's Secret снялись в спортивной фотосессии

Фотограф Альваро Бимуд Кортес сделал впечатляющие снимки для обложки, на которых изображены модели на пляже на гимнастических кольцах. Свейнпол продемонстрировала подтянутую фигуру в леггинсах с высокой талией и спортивном бюстгальтере в тон. Кэндис зарекомендовала себя как топ-модель, работая с Victoria's Secret в 2010-х годах.

 

Супермодели Кэндис Свейнпол, Изобели Фонтана и Кейт Аптон
Супермодели Кэндис Свейнпол, Изобели Фонтана и Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

 

Супермодель Кэндис Свейнпол
Супермодель Кэндис Свейнпол. Фото: instagram.com/vmagazine

 

Супермодель Кейт Аптон
Супермодель Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

 

Супермодели Кэндис Свейнпол, Изобели Фонтана и Кейт Аптон
Супермодели Кэндис Свейнпол, Изобели Фонтана и Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

 

Супермодели Кэндис Свейнпол и Кейт Аптон
Супермодели Кэндис Свейнпол и Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

 

Супермодели Кэндис Свейнпол и Кейт Аптон
Супермодели Кэндис Свейнпол и Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

 

Супермодели Кэндис Свейнпол, Изобели Фонтана и Кейт Аптон
Супермодели Кэндис Свейнпол, Изобели Фонтана и Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

 

Аптон была одета в комбинезон для фотосессии, добавила украшения.

"Мы были одеты в спортивную одежду, а на съемках высокой моды вы не всегда чувствуете комфорт. Кроме того, я чувствую, что за последние пару лет не много креативности было во время редакционных съемок…Нам советовали: "Просто приходи и будь собой". Но я думаю, что не очень хочу приходить на съемочную площадку и быть собой. Я здесь, чтобы что-то создать. И это действительно то, как мы работали на этой съемке", — рассказала Кейт Аптон.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли устроила соблазнительную съемку на курорте. А раньше мы писали, что бывшая супруга Венсана Касселя снялась в откровенной фотосессии.

модель зарубежные звезды звезды глянец

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны