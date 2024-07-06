Супермодели Victoria's Secret снялись в гламурной фотосессии для глянца

Супермодели Кэндис Свейнпол и Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Модель Кэндис Свейнпол стала звездой обложки журнала V вместе с красотками Victoria's Secret Кейт Аптон и Дайан Содре. Они примеряли спортивную одежду на ярких снимках для выпуска V149: Bombshells In The Wild.

Об этом стало известно в социальной сети издания.

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Фотограф Альваро Бимуд Кортес сделал впечатляющие снимки для обложки, на которых изображены модели на пляже на гимнастических кольцах. Свейнпол продемонстрировала подтянутую фигуру в леггинсах с высокой талией и спортивном бюстгальтере в тон. Кэндис зарекомендовала себя как топ-модель, работая с Victoria's Secret в 2010-х годах.

Супермодели Кэндис Свейнпол, Изобели Фонтана и Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Супермодель Кэндис Свейнпол. Фото: instagram.com/vmagazine

Супермодель Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Супермодели Кэндис Свейнпол, Изобели Фонтана и Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Супермодели Кэндис Свейнпол и Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Супермодели Кэндис Свейнпол и Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Супермодели Кэндис Свейнпол, Изобели Фонтана и Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Аптон была одета в комбинезон для фотосессии, добавила украшения.

"Мы были одеты в спортивную одежду, а на съемках высокой моды вы не всегда чувствуете комфорт. Кроме того, я чувствую, что за последние пару лет не много креативности было во время редакционных съемок…Нам советовали: "Просто приходи и будь собой". Но я думаю, что не очень хочу приходить на съемочную площадку и быть собой. Я здесь, чтобы что-то создать. И это действительно то, как мы работали на этой съемке", — рассказала Кейт Аптон.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли устроила соблазнительную съемку на курорте. А раньше мы писали, что бывшая супруга Венсана Касселя снялась в откровенной фотосессии.