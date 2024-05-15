"Суспільне" опровергло штрафы на "Евровидении-2024" — детали

Певица Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Суспільне Мовлення" опровергло информацию о штрафах за якобы нарушение украинской делегацией правил Евровидения-2024. Рэпер Alyona Alyona удалила в своей публикации информацию о санкциях.

Об этом сообщает "Суспільне" на своей странице в Facebook.

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Alyona Alyona рассказала о неприятной ситуации, которая сложилась с украинской делегацией на Евровидении-2024. Наша команда на конкурсе решилась на рискованный шаг и предстала перед камерами в футболках с надписью FREE AZOVSTAL DEFENDERS. Певица отметила, что страну могли дисквалифицировать с конкурса, однако все обошлось штрафом.

Впоследствии "Суспільне" опровергло информацию о том, что организаторы Евровидения наложили на украинцев штраф из-за акции в поддержку пленных азовцев. Alyona Alyona удалила информацию о санкциях из своего сообщения.

"Мы получаем вопрос о комментарии участницы Евровидения-2024, рэпера alyona alyona, о том, что украинскую делегацию оштрафовали за пребывание в гринруме в футболках с надписью Free Azovstal Defenders ("Освободите защитников Азовстали"). Сейчас Суспільне Мовлення как член ЕМ участие представителей Украины на песенном конкурсе "Евровидение", не получило никаких жалоб и штрафов за якобы нарушение правил", — говорится в сообщении.

В "Суспільне" добавили, что Европейский языковой союз имел право применять штрафные санкции за нарушение правил конкурса и участников об этом предупреждают в контракте.

Напомним, мы рассказывали, почему нидерландского певца Joost Klein "выбросили" из Евровидения. А также, почему организаторы Евровидения имитировали поддержку зала во время выступления Израиля.