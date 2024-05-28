Святослав Вакарчук сообщил о потере близкого друга

Певец Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Сегодня стало известно, что на 84-м году жизни скончался народный артист Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко Богдан Козак. Свои соболезнования выразил музыкант Святослав Вакарчук.

Соответсвующиий пост появился в социальных сетях артиста.

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По словам Вакарчука, известный актер театра имени Заньковецкой был его другом. Козак сыграл определенную роль в творчестве лидера группы "Океан Эльзы".

Певец Святослав Вакарчук выразил соболезнования по поводу смерти актера театра Богдана Козака. Скриншот: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

"Ушел в вечность прекрасный актер, педагог, замечательный человек Богдан Козак. Он был близким другом нашей семьи. Мы искренне сочувствуем его близким. Я лично помню его еще со львовской юности. Именно он в те времена позволил своей студентке Полине Войневич исполнить в театре романс, который потом уже все вы узнали, как нашу песню "Відпусти". Это было ее первое исполнение, еще до записи в студии. Поэтому именно с этой песней ассоциировался у меня Богдан Козак и с тем первым актерским курсом, который он воспитал. Вечная память!" — написал Вакарчук.

Богдан Козак — первый декан факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко. В репертуаре актера более 145 сыгранных ролей в спектаклях театра Заньковецкой.

Напомним, группа "Океан Эльзы" споет на английском. А раньше Святослав Вакарчук извинился за то, что пошел в политику.