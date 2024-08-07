Очевидцы рассказали новые детали аварии сына Анджелины Джоли

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Стали известны новые детали жуткой аварии сына Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакса. О травмах парня рассказала свидетельница, которая оказала ему первую помощь.

Об этом пишет Page Six.

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По словам очевидца, рот Пакса был "наполнен кровью" после того, как он попал в ужасную аварию и на электробайке врезался в заднюю часть автомобиля.

Лола Кавалли, одна из первых людей на месте аварии, которая оказала помощь Паксу, рассказала, что у парня было кровотечение на голове.

"Я не видела сломанных костей, я не видела сильного кровотечения, и поскольку мне было приказано прижать место, где было кровотечение, я не видела, куда я могла прижать, потому что это было на голове", — объяснила она.

Кавалли отметила, что на его теле не было "бьющего фонтана крови", но его рот был "наполнен кровью".

"Когда он пытался говорить, я увидела маленькую струйку крови, вытекающую изо рта", — добавила свидетель.

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс. Фото: BACKGRID

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи отвезли Пакса, одного из шести детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, в больницу, где он обратился за помощью в отделение интенсивной терапии.

В понедельник, 5 августа, инсайдер сообщил, что Пакса выписали из отделения интенсивной терапии и сейчас он восстанавливается дома с семьей.

Напомним, Брэд Питт пытался "купить молчание" Анджелины Джоли о домашнем насилии. А также мы рассказывали, как Питт отреагировал на аварию, в которой травмировался его сын.