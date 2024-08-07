Очевидцы рассказали новые детали аварии сына Анджелины Джоли

Свидетель рассказал новые подробности аварии, в которой едва не погиб сын Анджелины Джоли
Стали известны новые детали жуткой аварии сына Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакса. О травмах парня рассказала свидетельница, которая оказала ему первую помощь.
Об этом пишет Page Six.
Что говорят свидетели аварии сына Анджелины Джоли
По словам очевидца, рот Пакса был "наполнен кровью" после того, как он попал в ужасную аварию и на электробайке врезался в заднюю часть автомобиля.
Лола Кавалли, одна из первых людей на месте аварии, которая оказала помощь Паксу, рассказала, что у парня было кровотечение на голове.
"Я не видела сломанных костей, я не видела сильного кровотечения, и поскольку мне было приказано прижать место, где было кровотечение, я не видела, куда я могла прижать, потому что это было на голове", — объяснила она.
Кавалли отметила, что на его теле не было "бьющего фонтана крови", но его рот был "наполнен кровью".
"Когда он пытался говорить, я увидела маленькую струйку крови, вытекающую изо рта", — добавила свидетель.
Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи отвезли Пакса, одного из шести детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, в больницу, где он обратился за помощью в отделение интенсивной терапии.
В понедельник, 5 августа, инсайдер сообщил, что Пакса выписали из отделения интенсивной терапии и сейчас он восстанавливается дома с семьей.
Напомним, Брэд Питт пытался "купить молчание" Анджелины Джоли о домашнем насилии. А также мы рассказывали, как Питт отреагировал на аварию, в которой травмировался его сын.
Читайте Новини.LIVE!