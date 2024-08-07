Очевидці розповіли нові деталі аварії сина Анджеліни Джолі

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Стали відомі нові деталі моторошної аварії сина Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Пакса. Про травми хлопця розповіла свідок, яка надала йому першу допомогу.

Про це пише Page Six.

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За словами очевидця, рот Пакса був "наповнений кров'ю" після того, як він потрапив у жахливу аварію та на електробайку врізався в задню частину автомобіля.

Лола Каваллі, одна з перших людей на місці аварії, яка надала допомогу Паксу, розповіла, що у хлопця була кровотеча на голові.

"Я не бачила зламаних кісток, я не бачила сильної кровотечі, і оскільки мені було наказано притиснути місце, де була кровотеча, я не бачила, куди я могла притиснути, тому що це було на голові", — пояснила вона.

Каваллі зазначила, що на його тілі не було "фонтану крові, що б'є", але його рот був "наповнений кров'ю".

"Коли він намагався говорити, я побачила маленьку цівку крові, що витікала з рота", — додав свідок.

Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Пакс. Фото: BACKGRID

Прибулі на місце події лікарі швидкої допомоги відвезли Пакса, одного з шістьох дітей Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, в лікарню, де він звернувся за допомогою до відділення інтенсивної терапії.

У понеділок, 5 серпня, інсайдер повідомив, що Пакса виписали з відділення інтенсивної терапії і нині він відновлюється вдома з родиною.

Нагадаємо, Бред Пітт намагався "купити мовчання" Анджеліни Джолі про домашнє насильство. А також ми розповідали, як Пітт відреагував на аварію, в якій травмувався його син.