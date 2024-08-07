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Свідок розповів нові подробиці аварії, в якій ледь не загинув син Анджеліни Джолі

7 серпня 2024 08:14
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Очевидці розповіли нові деталі аварії сина Анджеліни Джолі
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Стали відомі нові деталі моторошної аварії сина Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Пакса. Про травми хлопця розповіла свідок, яка надала йому першу допомогу.

Про це пише Page Six.

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За словами очевидця, рот Пакса був "наповнений кров'ю" після того, як він потрапив у жахливу аварію та на електробайку врізався в задню частину автомобіля.

Лола Каваллі, одна з перших людей на місці аварії, яка надала допомогу Паксу, розповіла, що у хлопця була кровотеча на голові.

"Я не бачила зламаних кісток, я не бачила сильної кровотечі, і оскільки мені було наказано притиснути місце, де була кровотеча, я не бачила, куди я могла притиснути, тому що це було на голові", — пояснила вона.

Каваллі зазначила, що на його тілі не було "фонтану крові, що б'є", але його рот був "наповнений кров'ю".

"Коли він намагався говорити, я побачила маленьку цівку крові, що витікала з рота", — додав свідок.

Свідок розповів нові подробиці аварії, в якій ледь не загинув син Анджеліни Джолі - фото 1
Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Пакс. Фото: BACKGRID

Прибулі на місце події лікарі швидкої допомоги відвезли Пакса, одного з шістьох дітей Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, в лікарню, де він звернувся за допомогою до відділення інтенсивної терапії.

У понеділок, 5 серпня, інсайдер повідомив, що Пакса виписали з відділення інтенсивної терапії і нині він відновлюється вдома з родиною.

Нагадаємо, Бред Пітт намагався "купити мовчання" Анджеліни Джолі про домашнє насильство. А також ми розповідали, як Пітт відреагував на аварію, в якій травмувався його син.

ДТП Анджеліна Джолі діти Бред Пітт аварія закордонні зірки

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