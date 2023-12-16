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Свинка Пеппа "обогнала" принца Гарри: Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов

16 декабря 2023 15:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Свинка Пеппа "обегала" принца Гарри: Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов года
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Согласно официальным данным, сериал Netflix "Гарри и Мэган" за 88 миллионов фунтов был менее популярен, чем "Свинка Пеппа". В первой половине 2023 года документальный фильм пары об отходе от королевской жизни просмотрели 62 миллиона часов, в то время как первые два сезона детского мультфильма вместе собрали более 140 миллионов часов.

Об этом пишет Daily Mail.

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"Ночной агент" стал самым успешным шоу

60 миллионов часов просмотра эквивалентно миллиону людей, просмотревших часовую серию один раз. Netflix обнародовал цифры после того, как его раскритиковали за непрозрачность производительности контента. Первый сезон политического триллера "Ночной агент" стал самым популярным шоу Netflix в первой половине года.

"Ночной агент", премьера которого состоялась на платформе 23 марта, за три месяца просмотрели 812 миллионов часов. Это на 22 процента больше просмотров, чем второй сезон комедийной драмы "Дженни и Джорджия", занявший второе место и набравший 665 миллионов часов просмотров за шесть месяцев. Триллер о мести "Слава" занял третье место с 623 миллионами часов просмотра.

 

Рейтинг сериалов Netflix. Фото: Daily Mail

Первый сезон комедии-ужасов Wednesday, стартовавший в ноябре прошлого года, собрал 507 миллионов часов просмотров, тогда как историческая драма "Королева Шарлотта: История Бриджертон" просмотрели 503 миллиона часов.

В полугодовом отчете компания впервые обнародовала исчерпывающий список рейтинга, в котором подробно указано, сколько часов просматривали каждое шоу с января по июнь. Начальные эпизоды нового сезона "Короны", выпущенной в прошлом месяце, не считались.

Критика Netflix за то, что кампания ранее не обнародовала данные, стала центральной причиной голливудских страйков. Актеры и сценаристы требовали повышения гонораров за сериалы, успешные на таких платформах.

Напомним, американцы выбрали народную принцессу, и это не Меган Маркл.

Ранее звезды "Короны" представили последний сезон сериала.

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