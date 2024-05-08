Таинственная красавица произвела фурор в фантастическом платье на Met Gala 2024

Мона Патель. Фото: Reuters

Красная дорожка Met Gala 2024 была до отказа заполнена знаменитостями, но это не помешало одной "загадочной женщине" сиять на мероприятии в платьем, вдохновленным бабочками. В интернете наконец-то раскрыли личность красавицы.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Наряд, взорвавший сеть

Бизнесвумен Мона Патель, которая за ночь в социальной сети собрала 70 тысяч подписчиков, надела роскошное платье Ирис Ван Херпен, Работая с давним стилистом Зендеи Ло Роучем для этого события, Пател, родившаяся в Вадодаре, штат Гуджарат, идеально воплотила дресс-код для вечера: Сад времени.

Красавица переехала в Соединенные Штаты в 2003 году — и с тех пор основала несколько таких компаний как HauteX Ventures и radXai, стартап по технологиям в сфере здравоохранения. Патель, которая была лауреатом рейтинга Forbes Next 1000 еще в 2021 году, была поразительна в облегающем платье с бабочками, корсетным лифом, а также прозрачными кружевными деталями со стороны.

На ее руках были размещены золотые бабочки, которые достигали локтей. Крылья бабочек механически двигались сами по себе. Мона обула золотые туфли с открытым носком и блестящими украшениями из стразов.

По данным New York Times, индивидуальные произведения дизайнера могут стоить от 20 000 долларов до 100 000 долларов и производство может длиться до двух лет.

Вскоре после того, как Пател вышла на красную дорожку Met Gala, некоторые задавались вопросом, кто же такая эта "таинственная женщина".

"Это самое красивое платье, которое я когда-либо видела. Ее зовут Мона Патель, и все теряют разум от этого платья, и это правильно. Платье двигается! Это как платье-бабочка с механизмом в нем,прекрасное", — пишут в сети, вспоминая украшения на руках Моны.

Другие пользователи Instagram поделились своими мыслями: "Этот образ был лучшим из лучших". "Так божественно!", "Боже! Это произведение искусства!", "Не могу сказать, это из-за платья, или от холодной погоды, но сразу мурашки по коже", — пишут в сети.

Согласно LinkedIn Моны, она начала обучение в Университете Гуджарата, а позже получила степень магистра наук: недвижимость и финансы в Университете Флориды. После этого она посещала аспирантуру Стэнфордского университета, затем Гарвардскую бизнес-школу и Школу менеджмента Массачусетского технологического института Слоуна.

Кроме того, Пател является основательницей многих компаний, в 2017 году она основала собственную некоммерческую организацию под названием Couture For Cause.

Согласно официальному веб-сайту, некоммерческая организация "стремится способствовать положительным изменениям с помощью моды и вдохновить каждую женщину осознать себя на высоте".

"С помощью мер по сбору средств и глобальных кампаний мы стимулируем модное сообщество и самых влиятельных деятелей отрасли и бренды, чтобы создать лучшее будущее для девушек во всем мире", — говорится на сайте.

Мона еще в 2021 году посетила мероприятие Vogue 100 в сотрудничестве с брендом 818 Tequila Кендалл Дженнер. В декабре 2022 года она украсила обложку Glamour Bulgaria, украшенная бриллиантовыми колье и браслетами.

"Сегодня женщины могут использовать свой голос, чтобы расширить возможности других женщин для положительных изменений, поскольку существует беспрецедентный доступ к технологиям и социальным сетям для всех демографических групп общества...", — сказала звезда.

Напомним, в Нью-Йорке прошло модное событие года. А Зендея удивила соблазнительным платьем на Бале Института костюмов.