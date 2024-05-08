Таємнича красуня здійняла фурор у фантастичній сукні на Met Gala 2024

Мона Патель. Фото: Reuters

Червона доріжка Met Gala 2024 була вщерть заповнена знаменитостями, але це не завадило одній "загадковій жінці" сяяти на заході своєю сукнею, натхненною метеликами. В інтернеті нарешті розкрили особистість красуні.

Про це пише Daily Mail.

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Бізнесвумен Мона Патель, яка за ніч в соцальній мережі зібрала 70 тисяч підписників, вдягнула нюдову сукню Іріс Ван Херпен. Працюючи з давнім стилістом Зендеї Ло Роучем для цієї події, Пател, яка народилася у Вадодарі, штат Гуджарат, ідеально втілила дрес-код для вечора: Сад часу.

Красуня переїхала до Сполучених Штатів у 2003 році – і з того часу заснувала декілька таких компаній, як HauteX Ventures і radXai, стартап із технологій у сфері охорони здоров’я. Патель, яка була лауреатом рейтингу Forbes Next 1000 ще в 2021 році, була вражаюча в облягаючій сукні з метеликом, корсетним ліфом, а також прозорими мереживними деталями збоку.

На її руках були розміщені золоті метелики, які сягали до ліктів. Крила метеликів механічно рухалися самі по собі. Мона взула золоті туфлі з відкритим носком і блискучими прикрасами зі стразів.

За даними New York Times, індивідуальні твори дизайнера можуть коштувати від 20 000 доларів до понад 100 000 доларів і можуть тривати до двох років.

Невдовзі після того, як Пател вийшла на червону доріжку Met Gala, вона захопила Інтернет штурмом, дехто задавався питанням, хто ж така "таємнича жінка".

"Це найкрасивіша сукня, яку я коли-небудь бачила. Її звуть Мона Патель, і всі втрачають розум від цієї сукні, і це правильно. Сукня рухається! Це як сукня-метелик із механізмом у ній, чудова", — пишуть у мережі, згадуючи прикраси на руках Мони.

Інші користувачі Instagram поділилися власними думками: "Цей образ був найкращим із найкращих". "Так божественно!", "Боже! Це витвір мистецтва!", "Не можу сказати, чи це через сукню, чи від холодної погоди, але одразу мурашки по шкірі", — пишуть у мережі.

Згідно з LinkedIn Мони, вона почала навчання в Університеті Гуджарата, а пізніше отримала ступінь магістра наук: нерухомість і фінанси в Університеті Флориди. Після цього вона відвідувала аспірантуру Стенфордського університету, потім Гарвардську бізнес-школу та Школу менеджменту Массачусетського технологічного інституту Слоуна.

Окрім того, що Пател є засновницею багатьох компаній, у 2017 році вона заснувала власну некомерційну організацію під назвою Couture For Cause.

Згідно з офіційним веб-сайтом, некомерційна організація "прагне сприяти позитивним змінам за допомогою моди та надихнути кожну жінку усвідомити себе найвищим".

"За допомогою заходів зі збору коштів і глобальних кампаній ми стимулюємо модне співтовариство та найвпливовіших діячів галузі та бренди, щоб створити краще майбутнє для дівчат у всьому світі", — йдеться на сайті.

Мона ще у 2021 році відвідала захід Vogue100 у співпраці з брендом 818 Tequila Кендалл Дженнер. У грудні 2022 року вона прикрасила обкладинку Glamour Bulgaria, прикрашена діамантовими намистом і браслетами.

"Сьогодні жінки можуть використовувати свій голос, щоб розширити можливості інших жінок для позитивних змін, оскільки існує безпрецедентний доступ до технологій і соціальних мереж для всіх демографічних груп суспільства...", — сказала зірка.

Нагадаємо, У Нью-Йорку пройшла модна подія року. А Зендея здивувала спокусливою сукнею на Балі Інтистуту костюмів.