Тейлор Свифт не понравилась шутка ведущего на премии "Золотой глобус" — видео

Тейлор Свифт на премии "Золотой глобус". Фото: instagram.com/gettyentertainment

На состоявшейся накануне премии "Золотой глобус" не обошлось и без недоразумений. Певице Тейлор Свифт не понравилась шутка ведущего мероприятия про нее.

Об этом пишет Variety.

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Испепелила взглядом

Накануне голливудские звезды собрались в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз на гламурную 81-ю ежегодную церемонию вручения премии "Золотой глобус".

Ведущим в этом году стал стендап-комик и актер Джо Кой, который уже успел получить кучу критики из-за своих шуток на сцене премии. Его назвали "провалом "Золотого глобуса"" и сейчас Коя "кэнселят", то есть пытаются с помощью хейта испортить ему репутацию.

Одной из таких неудачных шуток была в сторону певицы, которая стала "Человеком 2023 года" Тейлор Свифт.

Она касалась посещения девушкой матчей своего бойфренда Тревиса Келси – в прошлом году ее неоднократно фотографировали на играх Национальной футбольной лиги.

"Знаете, в чем большая разница между "Золотым глобусом" и NFL (ред: Национальной футбольной лигой)? У нас на премии меньше камер нацелено на Тейлор Свифт", — пошутил Джо.

Taylor Swift бросает шитье его drink after Jo Koy's joke о ее в #GoldenGlobes .



"Большие отличия между Golden Globes и NFL? pic.twitter.com/d2TDVcUGv5 – Variety (@Variety) January 8, 2024

И хотя в зале раздался смех, сама Тейлор испепелила ведущего взглядом, поджала губы и показательно сделала глоток из бокала.

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