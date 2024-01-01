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Тейлор Свифт побила рекорд Элвиса Пресли

1 января 2024 09:02
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Тейлор Свифт побила рекорд Элвиса Пресли
Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Тейлор Свифт побила рекорд Элвиса Пресли по количеству недель в чарте Billboard 200. Свифт была 68 недель на вершине рейтинга с альбомом 1989 года, в то время как Элвис — 67.

Об этом пишет Daily Mail.

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В ТОП-10 также вошел альбом Свифт Midnights 2022. У группы The Beatles рекорд по количеству недель на вершине чарта среди всех исполнителей, как сольных, так и групп, с общим количеством 132 недели.

 

Тейлор побила рекорд по количеству альбомов №1, выпущенных женщинами, выпустив Speak Now (Taylor's Version) и 1989 (Taylor's Version), ее тур Eras Tour стал первым, собравшим 1 миллиард долларов США, а ее фильм Eras Tour обеспечил самый высокий кассовый сбор среди концертные фильмы.

Замыкают десятку лучших альбомов: рождественский альбом Майкла Бубле 2011 года, Pink Friday Ники Минаж, рождественский альбом Ната Кинга Коула, One Thing at a Time 2023 года Моргана Воллена, For All the Dogs Дрейка и рождественский альбом Мерайи Кэрри и Greatest Christmas Hits Pentatonix.

Альбом "1989" Тейлор Свифт обогнал новую работу Ники Минаж. Все 13 полноформатных студийных альбомов и перезаписанных проектов Свифт, начиная с Fearless 2008, дебютировали под номером один.

Напомним, Тейлор Свифт рассказала, когда влюбилась в американского футболиста.

Ранее Тейлор Свифт стала "Человеком года" по версии журнала Time.

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