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Тейлор Свифт "отняла" у Ким Кардашьян 100 тысяч подписчиков

24 апреля 2024 09:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Тейлор Свифт "отняла" у Ким Кардашьян 100 тысяч подписчиков
Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бизнесвуман Ким Кардашьян потеряла более 100 000 подписчиков в Instagram после того, как Тейлор Свифт на прошлой неделе опубликовала два "трека" о ней. Две песни – thanK you aIMee и Cassandra – были частью нового альбома Тейлор The Troubled Poets Department.

Об этом пишет Daily Mail.

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Один из треков называется thank you aIMee — буквы K, I и M написаны заглавными. После того, как Ким в Instagram начали троллить, количество ее подписчиков в 363 миллиона упало на 120 тысяч.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Taylor Swift (@taylorswift)

В свое время, Канье Уест выпустил клип, в котором снял обнаженные восковые фигуры многих знаменитостей, включая его самого, Кардашьян и Свифт, лежали вместе на одной кровати. При этом, по словам рэпера, Свифт согласилась на то, что в треке будут слова, которые касаются ее, но сама певица это отрицала. Кардашьян опубликовала в соцсетях отрывки из разговора между ее супругом и Свифт, из которых следовало, что певица действительно дала согласие на эти строки.

"Это полностью сфабрикованная история, в основе которой без разрешения записан разговор, отредактированный и опубликованный Ким Кардашьян для того, чтобы показать всем, что я лгунья", — поделилась Свифт.

По словам певицы, после публикаций Кардашьян против нее началась травля в соцсетях, артистку называли змеей. Свифт считала свою карьеру завершенной и даже вынуждена была переехать в другую страну.

Напомним, Ким Кардашьян отправилась на роскошный курорт. А Хлои Кардашьян снялась в откровенной фотосессии.

скандал
Ким Кардашьян
Тэйлор Свифт
звезды

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