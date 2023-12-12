Тейлор Свифт задонатила миллион долларов в помощь пострадавшим от торнадо в Теннесси

Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift

Тейлор Свифт сделала пожертвование — один миллион долларов на помощь пострадавшим от недавнего торнадо жителям штата Теннесси, США. Это не первый раз, когда звезда помогает организациям, которые занимаются последствиями стихийных бедствий.

Об этом сообщает издание USA Today.

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Помогает не в первый раз

33-летняя певица, недавно признанная Человеком года, сделала пожертвование на помощь пострадавшим от стихийного бедствия после того, как 13 торнадо прошли и опустошили несколько округов штата.

Ее пожертвование поможет пострадавшим финансово, также на деньги закупят еду, проплатят временное жилье, уборку мусора и размещение животных.

В результате разрушительных торнадо погибли по меньшей мере шесть человек и более 50 человек получили ранения.

Сообщается, что более 35 тысяч жителей Теннесси пострадали от отключений электроэнергии. Также повреждены многие здания.

Тейлор Свифт — уроженка Пенсильвании — ранее уже совершала пожертвования той же благотворительной организации в марте 2020 года, когда торнадо поразили штат, в котором она родилась и выросла.

Напомним, Тейлор Свифт рассказала, когда влюбилась в американского футболиста.

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