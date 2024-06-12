Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Телефильм, который продюсировала ONUKA, получил премию Эмми — о чем он arrow

Телефильм, который продюсировала ONUKA, получил премию Эмми — о чем он

12 июня 2024 23:43
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Фильм об украинском культурном сопротивлении во время войны получил премию Эмми
Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко. Фото: Instagram/onukaofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Во вторник, 11 июня, в США объявили победителей престижной премии "Эмми" среди дневных шоу. Одну из наград получил выпуск "Культурный квест: Украина".

Об этом в своих соцсетях сообщила фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко.

Читайте также:

Победа украинцев на "Эмми"

Жижченко выступила креативным продюсером эпизода о Чернигове и появилась в кадре. Проект Culture Quest выходит на американском телеканале PBS. Эпизод "Культурный квест: Украина. Украинское культурное сопротивление во время войны" снял режиссер Ян Грант. Он путешествовал по Украине в сентябре 2022 года вместе с оператором Йеном Левассером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ONUKA (@onukaofficial)

"Его съемки связаны с Черниговом. Я имела возможность говорить с невероятным Яном Грантом об украинской культуре и творчестве ONUKA во время войны… Это действительно выдающееся событие и возможность открыть миру наше культурное наследие и напомнить об Украине в очередной раз", — прокомментировала Жижченко.

Певица отметила, что она была рада познакомить мир с кейсом по восстановлению деревянного Чернигова и рассказать о волонтерской деятельности фонда "Це моє місто". Так, кстати, называется один из хитов группы ONUKA.

Напомним, ранее мы писали, что протезированный офицер спецназа снялся в клипе украинской певицы SWOIIA. Также мы рассказывали, что певица Алина Гросу снимается в проекте стриминговой компании Netflix.

Чернигов
украинские звезды
премия
ONUKA
телевидение
Эмми

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина