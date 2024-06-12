Фильм об украинском культурном сопротивлении во время войны получил премию Эмми

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко. Фото: Instagram/onukaofficial

Во вторник, 11 июня, в США объявили победителей престижной премии "Эмми" среди дневных шоу. Одну из наград получил выпуск "Культурный квест: Украина".

Об этом в своих соцсетях сообщила фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко.

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Жижченко выступила креативным продюсером эпизода о Чернигове и появилась в кадре. Проект Culture Quest выходит на американском телеканале PBS. Эпизод "Культурный квест: Украина. Украинское культурное сопротивление во время войны" снял режиссер Ян Грант. Он путешествовал по Украине в сентябре 2022 года вместе с оператором Йеном Левассером.

"Его съемки связаны с Черниговом. Я имела возможность говорить с невероятным Яном Грантом об украинской культуре и творчестве ONUKA во время войны… Это действительно выдающееся событие и возможность открыть миру наше культурное наследие и напомнить об Украине в очередной раз", — прокомментировала Жижченко.

Певица отметила, что она была рада познакомить мир с кейсом по восстановлению деревянного Чернигова и рассказать о волонтерской деятельности фонда "Це моє місто". Так, кстати, называется один из хитов группы ONUKA.

Напомним, ранее мы писали, что протезированный офицер спецназа снялся в клипе украинской певицы SWOIIA. Также мы рассказывали, что певица Алина Гросу снимается в проекте стриминговой компании Netflix.