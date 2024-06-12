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Телефільм, який продюсувала ONUKA, отримав премію Еммі — про що він

12 червня 2024 23:43
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Стас Кожушко
Редактор
Фільм про український культурний спротив під час війни отримав премію Еммі
Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко. Фото: Instagram/onukaofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У вівторок, 11 червня, у США оголосили переможців престижної премії "Еммі" серед денних шоу. Одну з нагород отримав випуск "Культурний квест: Україна". 

Про це у своїх соцмережах повідомила фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко.

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Жижченко виступила креативною продюсеркою епізоду про Чернігів і з’явилася в кадрі. Проєкт Culture Quest виходить на американському телеканалі PBS. Епізод "Культурний квест: Україна. Український культурний спротив під час війни" відзняв режисер Ян Ґрант. Він подорожував Україною у вересні 2022 року разом з оператором Єном Левассером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Його зйомки повʼязані з Черніговом. Я мала нагоду говорити з неймовірним Яном Ґрантом про українську культуру та творчість ONUKA під час війни… Це насправді визначна подія та можливість відкрити світові нашу культурну спадщину і нагадати про Україну в черговий раз", — прокоментувала Жижченко.

Співачка зазначила, що вона була рада познайомити світ з кейсом з відновлення деревʼяного Чернігова та розповісти про волонтерську діяльність фонду "Це моє місто". Так, до речі, називається один із хітів гурту ONUKA.

Нагадаємо, раніше ми писали, що протезований офіцер спецназу знявся в кліпі української співачки SWOIIA. Також ми розповідали, що  співачка Аліна Гросу знімається в проєкті стрімінгової компанії Netflix.

Чернігів
українські зірки
премія
ONUKA
телебачення
Еммі

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