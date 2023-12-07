Как за 39 лет изменились герои легендарного боевика Терминатор

Арнольд Шварценеггер в боевике "Терминатор". Фото: Pinterest

С момента выхода первой части боевика "Терминатор" режиссера Джеймса Кэмерона прошло уже 39 лет. Актеры, сыгравшие в картине, стали тогда очень популярными, поэтому предлагаем вам посмотреть, как они изменились с премьеры первого "Терминатора".

Как сейчас выглядят актеры и что изменилось в их жизни, читайте в материале Новини.LIVE.

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Арнольд Шварценеггер

Еще до начала съемок фильма "Терминатор" Арнольд Шварценеггер уже был популярен, но в сфере бодибилдинга. Когда актер стал играть главную роль Терминатора Т-800, ему было 37 лет. Именно эта картина принесла ему невероятный успех и популярность по всему миру.

Впоследствии Арнольд Шварценеггер отправился в политику и стал губернатором Калифорнии. Однако, спустя восемь лет он уволился и снова вернулся в киноиндустрию. Сейчас у него пятеро детей — дочь Кристина и Кэтрин, и сыновья Патрик, Кристофер и Джозеф.

Арнольд Шварценеггер в "Терминаторе" и сегодня. Фото: Pinterest

Майкл Бин

Известный американский актер сыграл роль солдата из будущего по имени Кайл Риз, когда ему было 28 лет. После завершения съемок боевика "Терминатор" его карьера резко пошла вверх, но другие роли в кино были не столь знаковыми, как в "Терминаторе".

Что касается личной жизни, то у американского актера были три жены — актриса Карлин Ослин, родившая ему двух сыновей, и Джину Марш, от которой у него также есть двое детей. Сейчас он состоит в браке с актрисой Дженнифер Бланк.

Майкл Бин в боевике "Терминатор" и сейчас. Фото: Pinterest

Линда Гамильтон

В картине "Терминатор" американская актриса играла роль студентки-официантки Сары Коннор, которая являлась мишенью для киборга-убийцы, в 28 лет. Именно благодаря этому фильму Линда Гамильтон получила безумный успех, а также премию "Сатурн" и награду от MTV.

Если говорить о ее личной жизни, то она была дважды замужем. От брака с первым мужем она родила сына, которого назвала Делтоном. Далее актриса вышла замуж за режиссера боевика "Терминатор" Джеймса Кэмерона, от которого у нее есть дочь Жозефина. Сейчас Линде 66 лет, она живет со своими детьми в Малибу.

Линда Гамильтон в роли Сары Коннор и сейчас. Фото: Pinterest

Пол Уинфилд

В знаменитом боевике Пол Уинфилд сыграл роль лейтенанта Эда Трекслера, когда ему было 45 лет. Еще до начала съемок этого фильма Пол уже был успешным актером и даже номинировал на всем известную премию "Оскар". После завершения съемок Пол продолжил играть в кино.

Он откровенно рассказывал о своей нетрадиционной ориентации и своего партнера, архитектора Чарльза Диллана-младшего. В 2004 году у 64-летнего Пола Уинфилда случился инфаркт, поэтому его не стало. В последние годы жизни актер страдал от диабета и ожирения.

Пол Уинфилд в "Терминаторе" и в последние годы жизни. Фото: Daily News

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