Ты полжизни раздевалась — над Астафьевой жестоко издевались бывшие бойфренды

Даша Астафьева. Фото: шоу "30+"

Украинская модель и певица Даша Астафьева рассказала, какими ужасными были ее прежние отношения. Звезда поделилась историей своих комплексов.

Об этом она рассказала в YouTube-шоу "30+" .

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Даша Астафьева призналась, что ее прошлые отношения были неудачными. Мужчины оскорбляли ее, не воспринимали серьезно и ожидали, что она будет столь же идеальной, как на экране.

"Мне постоянно казалось, что меня невозможно полюбить, что мне создали образ идеальной женщины, которая только занимается сексом. Половина моих парней говорили: "А что ты хотела? Ты полжизни раздевалась". У меня было очень плохо с самооценкой и я понимаю это только сейчас", — призналась звезда.

Даша Астафьева.instagram.com/da_astafieva/

Отношение к самооценке изменилось у нее только тогда, когда возникли проблемы со здоровьем. Тогда она поставила себя на первое место.

"Когда врач говорит мне: "Тебе нужно заниматься сексом раз в неделю", а я отвечаю: "Как, я же Даша Астафьева, что обо мне будут говорить!" А мне ответили: "тогда гроб ищи", — рассказала историю певицы.

У Астафьевой были комплексы из-за мужчин

Звезда настолько заботилась о своей внешности, что красилась постоянно. При ней всегда была маленькая косметичка.

"Ты себя чувствуешь на 60 лет, потому что полжизни пробыла с мужчинами, которые говорили, что ты не такая, как на экране, ты жирная, у тебя не такой овал лица. Я потом боялась заснуть с парнем в постели, чтобы ничего не произошло. Солнце вставало, и я бежала сразу в ванную, делала начес. Потом возвращалась к кровати" , — с грустью в глазах вспоминает звезда.

Она даже стеснялась ходить в спортзал, хотя ей каждый год дарили абонемент. Астафьева боялась людей и того, что о ней подумают другие.

"Я до 35 лет не умела приседать, подтягиваться, пресс качать. Сейчас мне парень говорит: "Почему ты не ела на первых свиданиях?" Потому что мне было так стыдно, что человек увидит, как я ем. Потому что когда я вижу. , когда человек ест и мне не нравится, то я не могу с ним даже целоваться. Но, если это твой человек, тебе нечего стесняться, и ты ко всему привыкаешь", — шокировала признанием певица.

Даша Астафьева.instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева работала на праздники, потому что боялась одиночества

Астафьева рассказала, что за всеми гастролями и переполненными графиками звезд всегда стоит большая драма.

"Меня начали воспринимать как живого человека, а не как секс-символ, когда призналась в одном шоу, что я очень одинока. Сейчас первые два года, когда я люблю Новый год и украшаю елку. У меня после родительского дома никогда не было елки , это для меня была всегда драма. Все Новые годы я праздновала на сцене, потому что мне не с кем было праздновать", — рассказала звезда.

Модель убеждена, что очень часто публичные люди не любят праздники. Они готовы даже не удваивать гонорар, лишь бы работать в эти дни. Для нее остаться самой дома — это самый большой страх с детства.

Напомним, Даша Астафьева объяснила, почему Светлана Лобода ее заблокировала.

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