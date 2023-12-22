Ти півжиття роздягалась — над Астаф'євою жорстоко знущались колишні бойфренди
Українська модель та співачка Даша Астаф'єва розповіла, якими жахливими були її колишні стосунки. Зірка поділилась історією своїх комплексів.
Про це вона розповіла в YouTube-шоу "30+".
Астаф'єва мала погану самооцінку через недолугих колишніх
Даша Астаф'єва зізналась, що її минулі стосунки були невдалмим. Чоловіки ображали її, не сприймали серйозно і очікували, що вона буде такою ж ідеальною, як на екрані.
"Мені постійно здавалося, що мене не можливо полюбити, що мені створили образ ідеальної жінки, яка тільки займається сексом. Половина моїх хлопців казали: "А що ти хотіла? Ти півжиття роздягалася". У мене було дуже погано з самооцінкою і я розумію це тільки зараз", — зізналась зірка.
Ставлення до самооцінки змінилось в неї лише тоді, коли виникли проблеми зі здоров'ям. Тоді вона поставила себе на перше місце.
"Коли лікар каже мені: "Тобі треба займатися сексом раз на тиждень", а я відповідаю: "Як, я ж Даша Астаф'єва, що про мене будуть казати!". А мені відповіли: "тоді труну шукай", — розповіла історію співачка.
У Астаф'євої були комплекси через чоловіків
Зірка настільки переймалась своєю зовнішністю, що фарбувалась постійно. При ній завжди була маленька косметичка.
"Ти себе відчуваєш на 60 років, тому що пів життя пробула з чоловіками, які казали, що ти не така, як на екрані, ти жирна, у тебе не такий овал обличчя. Я потім боялася заснути з хлопцем у ліжку, щоб нічого не сталося. Сонце вставало, і я бігла одразу до ванної, робила начіс. Потім поверталася до ліжка", — з сумом в очах згадує зірка.
Вона навіть соромилась ходити в спортзал, хоча їй щороку дарували абонемент. Астаф'єва боялась людей і того, що про неї подумають інші.
"Я до 35 років не вміла присідати, підтягуватися, прес качати. Зараз мені хлопець каже: "Чому ти не їла на перших побаченнях?" Тому що мені було так соромно, що людина побачить, як я їм. Тому що, коли я бачу, як людина їсть і мені не подобається, то я не можу з нею навіть цілуватися. Але, коли це твоя людина, тобі нічого соромитися, і ти до всього звикаєш", — шокувала зізнанням співачка.
Даша Астаф'єва працювала на свята, бо боялась самотності
Астаф'єва розповіла, що за всіма гастролями та переповненими графіками зірок завжди стоїть велика драма.
"Мене почали сприймати, як живу людину, а не як секс-символ, коли зізналася в одному шоу, що я дуже самотня. Зараз перші два роки, коли я люблю Новий рік і прикрашаю ялинку. У мене після батьківського дому ніколи не було ялинки, це для мене була завжди драма. Всі Нові роки я святкувала на сцені, тому що мені не було з ким святкувати", — розповіла зірка.
Модель переконана, що дуже часто публічні люди не люблять свята. Вони готові навіть не подвоювати гонорар, аби лише працювати в ці дні. Для неї залишитися самій вдома — це найбільший страх з дитинства.
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