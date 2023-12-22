Ти півжиття роздягалась — над Астаф'євою жорстоко знущались колишні бойфренди

Даша Астаф'єва. Фото: шоу "30+"

Українська модель та співачка Даша Астаф'єва розповіла, якими жахливими були її колишні стосунки. Зірка поділилась історією своїх комплексів.

Про це вона розповіла в YouTube-шоу "30+".

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Астаф'єва мала погану самооцінку через недолугих колишніх

Даша Астаф'єва зізналась, що її минулі стосунки були невдалмим. Чоловіки ображали її, не сприймали серйозно і очікували, що вона буде такою ж ідеальною, як на екрані.

"Мені постійно здавалося, що мене не можливо полюбити, що мені створили образ ідеальної жінки, яка тільки займається сексом. Половина моїх хлопців казали: "А що ти хотіла? Ти півжиття роздягалася". У мене було дуже погано з самооцінкою і я розумію це тільки зараз", — зізналась зірка.

Даша Астаф'єва.instagram.com/da_astafieva/

Ставлення до самооцінки змінилось в неї лише тоді, коли виникли проблеми зі здоров'ям. Тоді вона поставила себе на перше місце.

"Коли лікар каже мені: "Тобі треба займатися сексом раз на тиждень", а я відповідаю: "Як, я ж Даша Астаф'єва, що про мене будуть казати!". А мені відповіли: "тоді труну шукай", — розповіла історію співачка.

У Астаф'євої були комплекси через чоловіків

Зірка настільки переймалась своєю зовнішністю, що фарбувалась постійно. При ній завжди була маленька косметичка.

"Ти себе відчуваєш на 60 років, тому що пів життя пробула з чоловіками, які казали, що ти не така, як на екрані, ти жирна, у тебе не такий овал обличчя. Я потім боялася заснути з хлопцем у ліжку, щоб нічого не сталося. Сонце вставало, і я бігла одразу до ванної, робила начіс. Потім поверталася до ліжка", — з сумом в очах згадує зірка.

Вона навіть соромилась ходити в спортзал, хоча їй щороку дарували абонемент. Астаф'єва боялась людей і того, що про неї подумають інші.

"Я до 35 років не вміла присідати, підтягуватися, прес качати. Зараз мені хлопець каже: "Чому ти не їла на перших побаченнях?" Тому що мені було так соромно, що людина побачить, як я їм. Тому що, коли я бачу, як людина їсть і мені не подобається, то я не можу з нею навіть цілуватися. Але, коли це твоя людина, тобі нічого соромитися, і ти до всього звикаєш", — шокувала зізнанням співачка.

Даша Астаф'єва.instagram.com/da_astafieva/

Даша Астаф'єва працювала на свята, бо боялась самотності

Астаф'єва розповіла, що за всіма гастролями та переповненими графіками зірок завжди стоїть велика драма.

"Мене почали сприймати, як живу людину, а не як секс-символ, коли зізналася в одному шоу, що я дуже самотня. Зараз перші два роки, коли я люблю Новий рік і прикрашаю ялинку. У мене після батьківського дому ніколи не було ялинки, це для мене була завжди драма. Всі Нові роки я святкувала на сцені, тому що мені не було з ким святкувати", — розповіла зірка.

Модель переконана, що дуже часто публічні люди не люблять свята. Вони готові навіть не подвоювати гонорар, аби лише працювати в ці дні. Для неї залишитися самій вдома — це найбільший страх з дитинства.

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