Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ти півжиття роздягалась — над Астаф'євою жорстоко знущались колишні бойфренди arrow

Ти півжиття роздягалась — над Астаф'євою жорстоко знущались колишні бойфренди

22 грудня 2023 18:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Ти півжиття роздягалась — над Астаф'євою жорстоко знущались колишні бойфренди
Даша Астаф'єва. Фото: шоу "30+"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська модель та співачка Даша Астаф'єва розповіла, якими жахливими були її колишні стосунки. Зірка поділилась історією своїх комплексів.

Про це вона розповіла в YouTube-шоу "30+".

Читайте також:

Астаф'єва мала погану самооцінку через недолугих колишніх

Даша Астаф'єва зізналась, що її минулі стосунки були невдалмим. Чоловіки ображали її, не сприймали серйозно і очікували, що вона буде такою ж ідеальною, як на екрані.

"Мені постійно здавалося, що мене не можливо полюбити, що мені створили образ ідеальної жінки, яка тільки займається сексом. Половина моїх хлопців казали: "А що ти хотіла? Ти півжиття роздягалася". У мене було дуже погано з самооцінкою і я розумію це тільки зараз", — зізналась зірка.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва.instagram.com/da_astafieva/

Ставлення до самооцінки змінилось в неї лише тоді, коли виникли проблеми зі здоров'ям. Тоді вона поставила себе на перше місце.

"Коли лікар каже мені: "Тобі треба займатися сексом раз на тиждень", а я відповідаю: "Як, я ж Даша Астаф'єва, що про мене будуть казати!". А мені відповіли: "тоді труну шукай", — розповіла історію співачка.

У Астаф'євої були комплекси через чоловіків

Зірка настільки переймалась своєю зовнішністю, що фарбувалась постійно. При ній завжди була маленька косметичка.

"Ти себе відчуваєш на 60 років, тому що пів життя пробула з чоловіками, які казали, що ти не така, як на екрані, ти жирна, у тебе не такий овал обличчя. Я потім боялася заснути з хлопцем у ліжку, щоб нічого не сталося. Сонце вставало, і я бігла одразу до ванної, робила начіс. Потім поверталася до ліжка", — з сумом в очах згадує зірка.

Вона навіть соромилась ходити в спортзал, хоча їй щороку дарували абонемент. Астаф'єва боялась людей і того, що про неї подумають інші.

"Я до 35 років не вміла присідати, підтягуватися, прес качати. Зараз мені хлопець каже: "Чому ти не їла на перших побаченнях?" Тому що мені було так соромно, що людина побачить, як я їм. Тому що, коли я бачу, як людина їсть і мені не подобається, то я не можу з нею навіть цілуватися. Але, коли це твоя людина, тобі нічого соромитися, і ти до всього звикаєш", — шокувала зізнанням співачка.

Даша Астаф'єва.instagram.com/da_astafieva/
Даша Астаф'єва.instagram.com/da_astafieva/

Даша Астаф'єва працювала на свята, бо боялась самотності

Астаф'єва розповіла, що за всіма гастролями та переповненими графіками зірок завжди стоїть велика драма.

"Мене почали сприймати, як живу людину, а не як секс-символ, коли зізналася в одному шоу, що я дуже самотня. Зараз перші два роки, коли я люблю Новий рік і прикрашаю ялинку. У мене після батьківського дому ніколи не було ялинки, це для мене була завжди драма. Всі Нові роки я святкувала на сцені, тому що мені не було з ким святкувати", — розповіла зірка.

Модель переконана, що дуже часто публічні люди не люблять свята. Вони готові навіть не подвоювати гонорар, аби лише працювати в ці дні. Для неї залишитися самій вдома — це найбільший страх з дитинства.

 Нагадаємо Даша Астаф'єва пояснила, чому Світлана Лобода її заблокувала.

Раніше ми писали, що Злата Огнєвіч і гурт "СКАЙ" скасували концерти через шахрая.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі