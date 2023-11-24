Тик-ток любимица Геля Зозуля посвятила песню роковым женщинам

Певица Геля Зозуля. Фото: менеджмент артистки.

Певица Геля Зозуля выпустила новый жизнеутверждающий трек "Гроза". Песня является подлинным гимном сильной духом женщины. Именно она решает "як карта ляже" и принимает все, что происходит в ее жизни, ведь убеждена: "Я так і хотіла. Впала, та потім полетіла".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Артистка признается, будь она погодой, то была бы грозой. Потому что когда гремит в небе, сжимается сердце, но ей не страшно.

"Я люблю смотреть, как небо пронизывает молния, она волшебная. Гроза — это сила, она красивая. Я считаю, что эта природа нам показывает свой характер, и мы не способны ничего поделать, только смотреть, слушать, молча ждать и наслаждаться", – убеждена певица.

Артистка всегда интересуется мнением своих слушателей и ведет с ними активную коммуникацию в соцсетях. Накануне премьеры она поделилась отрывком новой песни, которую подписчики сразу окрестили настоящим хитом. По словам Гели Зозули, "Гроза" — прекрасная иллюстрация того, как даже в самые сложные времена можно найти что-то хорошее.

"Наша украинская душа весела, не смотря на все беды, которые пережила наша нация. Вспомните наши народные танцы, наши старинные песни, поэзию, в которых есть грусть, тоска и печаль, но всегда чувствуется сильный дух! Как писала Леся Украинка: "Щоб не плакати, я сміялась". Даже в самые сложные времена можно найти что-то хорошее, главное правильно себя настроить, а нам себя сейчас настраивать нужно очень серьезно. Мы всегда боролись и всегда вставали с колен", — комментирует новую работу артистка.

Певица Геля Зозуля. Фото: менеджмент артистки.

Песни Гели Зозули покоряют слушателя своей душевностью и быстро врываются в TikTok. Певица создает музыку в жанре авторской поп-песни, основанной на реальных событиях. Так и на этот раз, гроза может иногда пугать, но после нее, как и после эмоциональных потрясений, всегда наступает тишина и покой. А главное, приходит понимание, что все невзгоды в жизни не вечны, а солнце обязательно выйдет.

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