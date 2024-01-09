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Тимоти Шаламе рассказал, действительно ли Кайли Дженнер запретила ему фотографироваться с Селеной

9 января 2024 16:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Тимоти Шаламе рассказал, действительно ли Кайли Дженнер запретила ему фотографироваться с Селеной
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер. Фото: CHRISTOPHER POLK/GOLDEN GLOBES 2024
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

После церемонии "Золотой глобус" появились отрицательные слухи о бизнес-вумене Кайли Дженнер. Встречающийся с ней актер Тимоти Шаламе высказал свое мнение относительно ситуации.

Об этом пишет TMZ.

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Тимоти Шаламе развеял сплетни о злой Кайли Дженнер

Журналисты подловили актера Тимоти Шаламе, когда он прогуливался по Беверли-Гиллз. Сначала он пытался быстро уйти от вопросов, однако впоследствии прокомментировал ситуацию.

Во время церемонии "Золотой глобус" пресс-служба сняла видео, как Селена Гомес и ее подруга Тейлор Свифт о чем-то очень активно говорили.

В сети появилась информация, словно они обсуждали, что Кайли Дженнер не позволила Селене сфотографироваться с Тимоти Шаламе, ведь они раньше встречались.

Актер намекнул, что все это сплетни и не больше.

На вопрос журналиста "круты ли они с Селеной" актер ответил "да". Также на тезис, что Кайли злая девушка и презирает его бывшую Тимоти Шаламе, резко ответил "нет".

То есть никакой вражды нет, и, вероятно, Селена с Тейлором обсуждали что-то совсем другое.

Ранее Тимоти Шаламе страстно поцеловал Кайли Дженнер у всех на виду.

Напомним, кто победил на "Золотом глобусе-2024".

Также сеть заполонили забавные мемы нежностей Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на "Золотом глобусе".

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