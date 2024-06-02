Тимур Мирошниченко рассказал о сложностях с усыновлением в Украине.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинский телеведущий "ЖВЛ" Тимур Мирошниченко, прошлым летом усыновивший мальчика из детского дома, откровенно рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются украинцы, которые хотят забрать ребенка в семью. Шоумен планирует усыновить еще одного малыша.

Об этом он рассказал в интервью "Люксу ФМ".

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Тимур Мирошниченко об усыновлении детей

Шоумен и телеведущий вместе со своей женой Инной снова готовятся стать приемными родителями. Они уже подали все необходимые документы в государственные органы и теперь стоят в очереди на усыновление.

Ведущий честно признается, что это довольно сложная и длительная процедура через бюрократию и добавил, что пока им не подобрали ребенка, которого можно взять в семью.

"Сейчас усыновление на бюрократическом этапе. Это очень сложная и длительная процедура. Тем более те выводы, которые написали нам на курсах, они очень сложные в том плане, что таких детей почти нет. Это, конечно, для меня загадка, почему они так сделали. Сделали и сделали, будем искать", — объяснил Мирошниченко.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко с супругой Инной и усыновленным сыном Марселем. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Шоумен рассказал о том, что будущие родители, усыновляющие ребенка, должны пройти специальные курсы. По их результатам специалисты пишут рекомендации, ребенка с какой историей, полом и возрастом вы можете усыновить.

Мирошниченко объяснил, что они уже закончили соответствующие курсы и в рекомендациях им позволили взять в семью ребенка, который не сталкивался и серьезными жизненными испытаниями и не жил в детдоме.

По его мнению найти такого мальчика или девочку будет непросто.

"Рекомендация, по факту — это строгие ограничения. Они пишут: сколько детей, какого возраста, какого пола, какая там история может быть. Нам в этот раз написали очень серьезные ограничения. Это должен быть ребенок без социальной истории. Коротко говоря, то, что он не жил до этого в детдоме, не имел насилия. На самом деле, очень много детей, которые попадают в детский дом, они попадают туда именно из-за этого. Поэтому это немного усложняет процесс", — пояснил ведущий.

Напомним, ранее известный телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, пойдет ли на фронт, если получит повестку. А также жена Тимура Мирошниченко Инна поделилась мыслями о том, как воспитанники воспринимают гостей в детских домах.