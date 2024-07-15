Тимур Мирошниченко показал свою семью в полном составе — видео

Тимур Мирошниченко показал, как спустился с четырьмя детьми с 23 этажа без света
Один из самых известных украинских телеведущих Тимур Мирошниченко показал свою семью в полном составе. Комментатор и журналист поделился милыми семейными кадрами и признался, на каком этаже он живет со своей женой и четырьмя детьми.
Соответствующими кадрами Тимур Мирошниченко поделился на своей странице в Instagram.
Семейные кадры Тимура Мирошниченко
На странице украинского телеведущего появилось милое семейное видео, на котором можно заметить его самого, жену Инну и четырех детей — двух родных и двух приемных. Смотря на фон, можно увидеть, что семья Мирошниченко живет в одном из ЖК Киева.
К тому же, жена украинского ведущего подчеркнула, что они только что спустились с 23 этажа пешком, когда на улице 37 градусов тепла, ведь у них не было электроэнергии.
"Радуемся, что спустились пешком с 23 этажа в +37 и выжили", — написано в описании под семейными кадрами Тимура Мирошниченко.
Комментарии под видео Тимура Мирошниченко
Под семейными кадрами Мирошниченко начали появляться комментарии, в которых подписчики ведущего начали писать слова восторга от этой семьи. Люди написали комплименты в адрес семьи Тимура Мирошниченко.
- Семья счастлива, и это не скрыть. Глаза сияют у каждого и у каждой. Пусть Господь бережет и благословит Вашу семью!
- Когда вижу всех Мирошниченко вместе... Очень радуюсь и в тот момент понимаю — все будет хорошо и все будет Украина
- Ваша семья — пример жить, радоваться, быть счастливыми, несмотря ни на что
- Пример жизни, а не нытье!!! Все выжили и счастливы! Молодцы
Семья Тимура Мирошниченко
Ведущий Тимур Мирошниченко женился на юристке Инне в 2018 году. Тогда женщина родила ему дочь Мию, а через два года — сына Марка. Не так давно Тимур и Инна взяли из детского дома еще двоих детей — мальчика по имени Марсель и девочку по имени Ангелина. И теперь в счастливой семье — четыре ребенка.
Напомним, мы писали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о трудностях усыновления ребенка.
Ранее мы рассказывали о том, что телеведущий Тимур Мирошниченко признался, пойдет ли он на передовую в случае получения повестки.
Также мы сообщали о том, что журналист Тимур Мирошниченко признался, сколько он получил за проведение Нацотбора "Евровидения".
Читайте Новини.LIVE!