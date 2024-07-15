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Тимур Мирошниченко показал, как спустился с четырьмя детьми с 23 этажа без света

15 июля 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
Тимур Мирошниченко показал свою семью в полном составе — видео
Украинский ведущий Тимур Мирошниченко в шоу "Жабагадюка". Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Один из самых известных украинских телеведущих Тимур Мирошниченко показал свою семью в полном составе. Комментатор и журналист поделился милыми семейными кадрами и признался, на каком этаже он живет со своей женой и четырьмя детьми.

Соответствующими кадрами Тимур Мирошниченко поделился на своей странице в Instagram.

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Семейные кадры Тимура Мирошниченко

На странице украинского телеведущего появилось милое семейное видео, на котором можно заметить его самого, жену Инну и четырех детей — двух родных и двух приемных. Смотря на фон, можно увидеть, что семья Мирошниченко живет в одном из ЖК Киева.

К тому же, жена украинского ведущего подчеркнула, что они только что спустились с 23 этажа пешком, когда на улице 37 градусов тепла, ведь у них не было электроэнергии.

"Радуемся, что спустились пешком с 23 этажа в +37 и выжили", — написано в описании под семейными кадрами Тимура Мирошниченко.

Публикация со страницы Тимура Мирошниченко
Тимур Мирошниченко со своей женой и четырьмя детьми возле своего ЖК. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии под видео Тимура Мирошниченко

Под семейными кадрами Мирошниченко начали появляться комментарии, в которых подписчики ведущего начали писать слова восторга от этой семьи. Люди написали комплименты в адрес семьи Тимура Мирошниченко.

  • Семья счастлива, и это не скрыть. Глаза сияют у каждого и у каждой. Пусть Господь бережет и благословит Вашу семью!
  • Когда вижу всех Мирошниченко вместе... Очень радуюсь и в тот момент понимаю — все будет хорошо и все будет Украина
  • Ваша семья — пример жить, радоваться, быть счастливыми, несмотря ни на что
  • Пример жизни, а не нытье!!! Все выжили и счастливы! Молодцы
Комментарии со страницы Тимура Мирошниченко
Комментарии со страницы Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Тимура Мирошниченко
Комментарии со страницы Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram

Семья Тимура Мирошниченко

Ведущий Тимур Мирошниченко женился на юристке Инне в 2018 году. Тогда женщина родила ему дочь Мию, а через два года — сына Марка. Не так давно Тимур и Инна взяли из детского дома еще двоих детей — мальчика по имени Марсель и девочку по имени Ангелина. И теперь в счастливой семье — четыре ребенка.

Семья Тимура Мирошниченко в полном составе
Семья Тимура Мирошниченко в полном составе. Фото: Instagram Тимура Мирошниченко

Напомним, мы писали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о трудностях усыновления ребенка.

Ранее мы рассказывали о том, что телеведущий Тимур Мирошниченко признался, пойдет ли он на передовую в случае получения повестки.

Также мы сообщали о том, что журналист Тимур Мирошниченко признался, сколько он получил за проведение Нацотбора "Евровидения".

шоу-бизнес украинские звезды Тимур Мирошниченко Инна Мирошниченко

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