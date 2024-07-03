Ведучий Тімур Мірошниченко зізнався, що не бачить свою дружину

Телеведучий Тімур Мірошниченко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Один з найпопулярніших українських телеведучих Тімур Мірошниченко побував на інтерв’ю в Маші Єфросініної. Під час спілкування журналіст і коментатор розповів про свою дружину Інну, заявивши про те, наскільки вона сильна жінка в нього.

Інтерв’ю з Тімуром Мірошниченком Маша Єфросініна оприлюднила на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Тімур Мірошниченко про свою дружину

Український телеведучий наголосив, що зараз в його коханої дуже багато роботи, через що він навіть її не бачить. До того ж, Тімур Мірошниченко заявив, що його дружина цілком може не працювати, але поки вона цього не робить.

"Дуже багато обов’язків різноманітних у Інни, зараз і юридична робота активна, і блогерка робота активна. Зйомки, діти… Я її не бачу. Навіть вдома, коли ми всі разом, я її не бачу, тому що вона працює в цей момент. Я їй даю цю можливість працювати, але в неї є опція не працювати, але вона її поки що не використовує", — говорить Тімур Мірошниченко.

Інтерв'ю Маші Єфросініної і Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з YouTube

Журналіст наголосив, що нещодавно його дружина написала йому, що дуже втомилася, тому хоче бути слабкою.

"Днями вона написала мені: "Я так замахалася, я просто хочу на ручки і плакати"", — також додав український телеведучий і журналіст.

Сім’я Тімура Мірошниченка

Український ведучий Тімур Мірошниченко одружився з правозахисницею і блогеркою Інною понад шість років тому. За цей час в них народилося двоє дітей — донька Мія і син Марк. Нещодавно Тімур та Інна взяли з дитячого будинку хлопчика Марселя.

Тімур Мірошниченко зі своєю дружиною і трьома дітьми. Фото: Instagram Тімура Мірошниченка

Днями вони удочерили четверту дитину — дівчинку на ім’я Ангеліна. Тепер щасливе подружжя має чотирьох дітей і стає справжнім прикладом для всіх українських родин.

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко разом зі своєю дружиною удочерили четверту дитину.

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Тімур Мірошниченко зізнався, чи піде на передову, якщо отримає повістку.

Також ми повідомляли про те, що ведучий і журналіст Тімур Мірошниченко розповів про труднощі пар під час усиновлення дітей.