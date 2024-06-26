Тимур и Инна Мирошниченко в четвертый раз стали родителями

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми. Фото: Instagram/_inna_mi_

Два месяца назад супруга звездная семья Мирошниченко сообщила о планах стать родителями для приемного ребенка. И вот сейчас Тимур и Инна, работающие на телевидении и активно ведущие соцсети (блогеры), впервые показали четвертого ребенка.

Соответствующее видео появилось в Instagram звездной пары.

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Тимур и Инна опубликовали небольшое видео, на котором они идут друг другу на встречу в солнцезащитных очках (из-за солнечной погоды). Через мгновение в кадре появляется девочка от восьми до десяти лет. Ее лицо не видно, потому что к камере она спиной. На фоне звучит хит Young And Beautiful американской певицы Ланы Дель Рей.

Инна поднимает девочку на руки, Тимур обнимает дочь и жену и целует их. "+1" — именно так лаконично подписали трогательное видео Мирошниченко. Были ли за кадром их биологические дети (Мия, Марк) и приемный сын Марсель — знаменитости пока не рассказали.

Тимур и Инна не намекнули на имя дочери. Можно предположить, что оно начинается на букву М. Именно она в начале имен всех детей звездной пары, а также фамилии.

В комментариях многодетную семью поздравили подписчики, а также друзья, коллеги и приятели по шоу-бизнесу.

Поздравляю вас! Вместе наконец! Интересно, что почти в это время год назад у вас появился Марсель. Пусть все адаптации пройдут просто! Любви, вдохновения и сил всей вашей большой семье — телеведущая Валентина Хамайко.

Какое счастье, — шоумен Анатолий Анатолич.

Ааа, как это красиво, — телеведущая, шеф-повар Ольга Мартыновская.

Напомним, ранее мы писали, как изменился сын семьи Мирошниченко за год после усыновления. Также мы рассказывали, с каким трудом сталкиваются пары, усыновляющие ребенка.