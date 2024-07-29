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Тина Кароль присоединилась к акции в поддержку пленных азовцев

29 июля 2024 14:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Тина Кароль на митинге FREE AZOV — фото
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Тина Кароль пришла поддержать родственников пленных военных и гражданских. Певица приняла участие в мирной акции на Майдане Независимости в Киеве.

Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Кароль присоединилась к мирной акции FREE AZOV

В это воскресенье, 28 июля, в годовщину трагедии теракта в Еленовке, исполнительница пришла на митинг в поддержку освобождения военнопленных. Певица поделилась кадрами, сделанными на Майдане Независимости в Киеве.

Кароль показала, как стоит вместе с сотнями других участников мирной акции с плакатом Free Azov. Звезда выглядела сдержанно, без яркого макияжа и массивных украшений.

Тина Кароль на митинге "Free Azov"
Украинская певица Тина Кароль на митинге в Киеве. Фото: instagram.com/tina_karol/
Тина Кароль поддержала семьи пленных защитников
Певица Тина Кароль почтила память погибших в Еленовке. Фото: instagram.com/tina_karol/
Тина Кароль на мирной акции
Певица Тина Кароль на митинге "Free Azov". Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала себя в довольно смелой фотосессии. А также звезда впервые призналась, делала ли она пластические операции.

Тина Кароль пленные полк "Азов" украинские звезды певица война в Украине

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