Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль пришла поддержать родственников пленных военных и гражданских. Певица приняла участие в мирной акции на Майдане Независимости в Киеве.

Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Кароль присоединилась к мирной акции FREE AZOV

В это воскресенье, 28 июля, в годовщину трагедии теракта в Еленовке, исполнительница пришла на митинг в поддержку освобождения военнопленных. Певица поделилась кадрами, сделанными на Майдане Независимости в Киеве.

Кароль показала, как стоит вместе с сотнями других участников мирной акции с плакатом Free Azov. Звезда выглядела сдержанно, без яркого макияжа и массивных украшений.

Украинская певица Тина Кароль на митинге в Киеве. Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль почтила память погибших в Еленовке. Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль на митинге "Free Azov". Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала себя в довольно смелой фотосессии. А также звезда впервые призналась, делала ли она пластические операции.