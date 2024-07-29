Тина Кароль на митинге FREE AZOV — фото

Тина Кароль присоединилась к акции в поддержку пленных азовцев
Известная украинская певица Тина Кароль пришла поддержать родственников пленных военных и гражданских. Певица приняла участие в мирной акции на Майдане Независимости в Киеве.
Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.
Кароль присоединилась к мирной акции FREE AZOV
В это воскресенье, 28 июля, в годовщину трагедии теракта в Еленовке, исполнительница пришла на митинг в поддержку освобождения военнопленных. Певица поделилась кадрами, сделанными на Майдане Независимости в Киеве.
Кароль показала, как стоит вместе с сотнями других участников мирной акции с плакатом Free Azov. Звезда выглядела сдержанно, без яркого макияжа и массивных украшений.
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала себя в довольно смелой фотосессии. А также звезда впервые призналась, делала ли она пластические операции.
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