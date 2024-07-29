Тіна Кароль на мітингу FREE AZOV — фото

Тіна Кароль долучилася до акції на підтримку полонених азовців
Відома українська співачка Тіна Кароль прийшла підтримати родичів полонених військових та цивільних. Співачка взяла участь у мирній акції на Майдані Незалежності у Києві.
Відповідні кадри вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.
Кароль долучилася до мирної акції FREE AZOV
Цієї неділі, 28 липня, у роковини трагедії теракту в Оленівці, виконавиця прийшла на мітинг в підтримку звільнення військовополонених. Співачка поділилася кадрами, зробленими на Майдані Незалежності у Києві.
Кароль показала, як стоїть разом із сотнями інших учасників мирної акції з плакатом Free Azov. Зірка виглядала дуже стримано, без яскравого макіяжу та масивних прикрас.
Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала себе у досить сміливій фотосесії. А також зірка вперше зізналася, чи робила вона пластичні операції.
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