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Тіна Кароль долучилася до акції на підтримку полонених азовців

29 липня 2024 14:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Тіна Кароль на мітингу FREE AZOV — фото
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Тіна Кароль прийшла підтримати родичів полонених військових та цивільних. Співачка взяла участь у мирній акції на Майдані Незалежності у Києві.

Відповідні кадри вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Кароль долучилася до мирної акції FREE AZOV

Цієї неділі, 28 липня, у роковини трагедії теракту в Оленівці, виконавиця прийшла на мітинг в підтримку звільнення військовополонених. Співачка поділилася кадрами, зробленими на Майдані Незалежності у Києві.

Кароль показала, як стоїть разом із сотнями інших учасників мирної акції з плакатом Free Azov.  Зірка виглядала дуже стримано, без яскравого макіяжу та масивних прикрас. 

Тіна Кароль на мітингу "Free Azov"
Українська співачка Тіна Кароль на мітингу у Києві. Фото: instagram.com/tina_karol/
Тіна Кароль підтримала родини полонених захисників
Співачка Тіна Кароль вшанувала пам'ять загиблих в Оленівці. Фото: instagram.com/tina_karol/
Тіна Кароль на мирній акції
Співачка Тіна Кароль на мітингу Free Azov. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала себе у досить сміливій фотосесії. А також зірка вперше зізналася, чи робила вона пластичні операції. 

Тіна Кароль полонені полк "Азов" українські зірки співачка війна в Україні

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