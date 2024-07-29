Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль прийшла підтримати родичів полонених військових та цивільних. Співачка взяла участь у мирній акції на Майдані Незалежності у Києві.

Відповідні кадри вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Кароль долучилася до мирної акції FREE AZOV

Цієї неділі, 28 липня, у роковини трагедії теракту в Оленівці, виконавиця прийшла на мітинг в підтримку звільнення військовополонених. Співачка поділилася кадрами, зробленими на Майдані Незалежності у Києві.

Кароль показала, як стоїть разом із сотнями інших учасників мирної акції з плакатом Free Azov. Зірка виглядала дуже стримано, без яскравого макіяжу та масивних прикрас.

Українська співачка Тіна Кароль на мітингу у Києві. Фото: instagram.com/tina_karol/

Співачка Тіна Кароль вшанувала пам'ять загиблих в Оленівці. Фото: instagram.com/tina_karol/

Співачка Тіна Кароль на мітингу Free Azov. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала себе у досить сміливій фотосесії. А також зірка вперше зізналася, чи робила вона пластичні операції.