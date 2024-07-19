Klavdia Petrivna вперше показала обличчя — відео

Українські співачки Klavdia Petrivna та Тіна Кароль. Фото: стоп-кадр з YouTube

Загадкова співачка Klavdia Petrivna незадовго до своїх виступів у київському Палаці Спорту привідкрила завісу свого таємничого образу. Зірка розвіяла сумніви про те, чи ховається за її ім'я співачка Маша Кондратенко.

Більше про себе Klavdia Petrivna розповіла в авторському проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису" на YouTube.

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Популярна співачка перестала приховувати своє обличчя за широченними капелюхами. На авторську програму Тіни Кароль "Дім звукозапису" вона прийшла у розкішному образі, який відкривав половину її обличчя. Окрім того, під її невеликим капелюхом можна помітити голубі очі та біляве волосся.

На проєкті виконавиця не назвала свого імені, однак зізналася, що живе музикою з дитинства.

Українська співачка Klavdia Petrivna відкрила обличчя. Фото: стоп-кадр з YouTube

"Я з п'яти років у музиці. Це не мало і не багато. І насправді це дуже полегшує завдання у якомусь плані. Поки більшого я не можу розказати, чим я займаюся, але настане час і всі карти привідкрию", — розповіла Klavdia Petrivna.

Тіна Кароль запросила артистку для того, щоб надати нового звучання легендарній пісні "Намалюй мені ніч".

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Klavdia Petrivna анонсувала перший сольний концерт. А також співак Артем Пивоваров згадав першу зустріч зі співачкою.