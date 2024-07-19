Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Тіна Кароль розкрила українцям справжню Klavdia Petrivna — відео arrow

Тіна Кароль розкрила українцям справжню Klavdia Petrivna — відео

19 липня 2024 12:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Klavdia Petrivna вперше показала обличчя — відео
Українські співачки Klavdia Petrivna та Тіна Кароль. Фото: стоп-кадр з YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Загадкова співачка Klavdia Petrivna незадовго до своїх виступів у київському Палаці Спорту привідкрила завісу свого таємничого образу. Зірка розвіяла сумніви про те, чи ховається за її ім'я співачка Маша Кондратенко.

Більше про себе Klavdia Petrivna розповіла в авторському проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису" на YouTube.

Читайте також:

Klavdia Petrivna на шоу Тіни Кароль

Популярна співачка перестала приховувати своє обличчя за широченними капелюхами. На авторську програму Тіни Кароль "Дім звукозапису" вона прийшла у розкішному образі, який відкривав половину її обличчя. Окрім того, під її невеликим капелюхом можна помітити голубі очі та біляве волосся.

На проєкті виконавиця не назвала свого імені, однак зізналася, що живе музикою з дитинства.

Klavdia Petrivna показала обличчя
Українська співачка Klavdia Petrivna відкрила обличчя. Фото: стоп-кадр з YouTube

"Я з п'яти років у музиці. Це не мало і не багато. І насправді це дуже полегшує завдання у якомусь плані. Поки більшого я не можу розказати, чим я займаюся, але настане час і всі карти привідкрию", — розповіла Klavdia Petrivna.

Тіна Кароль запросила артистку для того, щоб надати нового звучання легендарній пісні "Намалюй мені ніч".

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Klavdia Petrivna анонсувала перший сольний концерт. А також співак Артем Пивоваров згадав першу зустріч зі співачкою.

музика Тіна Кароль шоу пісні українські зірки Klavdia Petrivna

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю