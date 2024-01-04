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Тина Кароль показала отдых с сыном в Карпатах

4 января 2024 22:22
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Тина Кароль показала отдых с сыном в Карпатах
Певица Тина Кароль с сыном Вениамином. Фото: Instagram/tina_karol
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Тина Кароль проводит новогодние праздники в Карпатах. Компанию артистке составил ее 15-летний сын Вениамин, прилетевший на Родину из Великобритании, где учится.

Соответствующие фото и видео появились в соцсетях Кароль.

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Тина Кароль в Карпатах

Певица наслаждается компанией сына, который сейчас находится на каникулах, в Буковеле. Семья посетила комплекс многовековых деревянных домов с ремесленными и художественными мастерскими и зоопарком. Также Кароль решилась на спуски с заснеженных гор.

"Впервые на лыжах. Крутой челлендж, который объединяет", — лаконично подписала видео Тина.

@tinakarol

Впервые на лыжах. Крутый челлендж, соединяющий ❤️ #тинакароль #tinakarol

♬ оригинальный звук – Tina Karol

Также 38-летняя певица показала местные виды и прогулялась босиком по снегу. Что касается сына, то кроме катания на лыжах Тина его не показывала.

Скриншоты: Instagram/tina_karol

Отметим, что сын Тины Кароль живет и учится в Великобритании с семи лет. Певица рассказывала, что о Вениамине заботится украинская семья. Его отец, продюсер Евгений Огир умер от онкологии, когда парню было всего четыре года.

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль очаровала семейными кадрами со своим 15-летним сыном. Также мы рассказывали, как Андрей Бедняков с семьей встретил Новый год в Карпатах.

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