Тина Кароль показалась в соблазнительном топе.

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль продемонстрировала свои соблазнительные изгибы в стильном образе. Звезда примеряла изысканный топ, который подчеркнул ее подтянутый животик.

Соответствующие фотографии она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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В соцсетях известная певица делится своими образами. Кароль регулярно занимается спортом и овладевает сверхсложными асанами в йоге. Артистка также следит за своим питанием и позволяет себе вкусненькое только днем.

Исполнительница решила продемонстрировать результаты своих занятий и похвастаться натренированным прессом. Кароль примерила короткий кружевной топ белого цвета.

Звезда дополнила соблазнительный образ синими джинсами с высокой посадкой, серьгами-кольцами, макияжем в нежных, розовых тонах и нюдовым маникюром.

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, ранее мы писали, что участие Тины Кароль в "Евровидении-2006" закончилось для нее огромным кредитом. Также мы рассказывали, как Тина Кароль в начале карьеры не смогла попасть в состав девичьей группы.