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Тина Кароль похвасталась стальным прессом в коротком топе

7 июня 2024 20:19
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тина Кароль показалась в соблазнительном топе.
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Тина Кароль продемонстрировала свои соблазнительные изгибы в стильном образе. Звезда примеряла изысканный топ, который подчеркнул ее подтянутый животик.

Соответствующие фотографии она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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В соцсетях известная певица делится своими образами. Кароль регулярно занимается спортом и овладевает сверхсложными асанами в йоге. Артистка также следит за своим питанием и позволяет себе вкусненькое только днем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Исполнительница решила продемонстрировать результаты своих занятий и похвастаться натренированным прессом. Кароль примерила короткий кружевной топ белого цвета.

Звезда дополнила соблазнительный образ синими джинсами с высокой посадкой, серьгами-кольцами, макияжем в нежных, розовых тонах и нюдовым маникюром.

Тина Кароль похвасталась стальным прессом в коротком топе - фото 1
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, ранее мы писали, что участие Тины Кароль в "Евровидении-2006" закончилось для нее огромным кредитом. Также мы рассказывали, как Тина Кароль в начале карьеры не смогла попасть в состав девичьей группы.

Тина Кароль
фигура
пресс
стиль
украинские звезды
талия
спорт

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