Тина Кароль поразила новым образом — фото

Тина Кароль пленила фанатов в блестящем платье с открытой спиной
Известная украинская певица Тина Кароль примерила новый соблазнительный образ. Звезда позировала перед камерой в роскошном блестящем платье с декольте и открытой спиной.
Соответствующие фотографии Тина Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.
Тина Кароль показалась в стильной фотосессии
Известная певица предстала перед камерой в изысканном платье, которое удачно подчеркнуло ее красивые формы и стройную талию. Звезда выбрала для фотосессии наряды украинского ритейлера люксовых брендов SYMBOL.
Главным акцентом в ее образе стало именно блестящее платье, поэтому Кароль дополнила его сдержанным макияжем, "мокрой" укладкой и маникюром.
Поклонники Кароль не смогли пройти мимо обольстительных фото и начали их обсуждать. Украинцы сделали много комплиментов исполнительнице.
"Богиня, как обычно".
"Вы — идеал. Не могу налюбоваться вами".
"Не устоять перед вашей красотой".
"Уникальная и такая хрупкая".
Напомним, исполнительница пришла поддержать семьи пленных азовцев. Также певица Тина Кароль подвергла критике популярные процедуры красоты.
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