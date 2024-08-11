Тина Кароль поразила новым образом — фото

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль примерила новый соблазнительный образ. Звезда позировала перед камерой в роскошном блестящем платье с декольте и открытой спиной.

Соответствующие фотографии Тина Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.

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Известная певица предстала перед камерой в изысканном платье, которое удачно подчеркнуло ее красивые формы и стройную талию. Звезда выбрала для фотосессии наряды украинского ритейлера люксовых брендов SYMBOL.

Главным акцентом в ее образе стало именно блестящее платье, поэтому Кароль дополнила его сдержанным макияжем, "мокрой" укладкой и маникюром.

Певица Тина Кароль в роскошном образе. Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль в блестящем платье. Фото: instagram.com/tina_karol/

Поклонники Кароль не смогли пройти мимо обольстительных фото и начали их обсуждать. Украинцы сделали много комплиментов исполнительнице.

"Богиня, как обычно".

"Вы — идеал. Не могу налюбоваться вами".

"Не устоять перед вашей красотой".

"Уникальная и такая хрупкая".

Комментарии под фото певицы Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, исполнительница пришла поддержать семьи пленных азовцев. Также певица Тина Кароль подвергла критике популярные процедуры красоты.