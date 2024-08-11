Тіна Кароль вразила новим образом — фото

Тіна Кароль полонила фанатів у блискучій сукні з відкритою спиною
Відома українська співачка Тіна Кароль приміряла новий спокусливий образ. Зірка попозувала перед камерою у розкішній блискучій сукні з декольте та відкритою спиною.
Відповідні фотографії Тіна Кароль оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
Тіна Кароль показалася у стильній фотосесії
Відома співачка з'явилася перед камерою у вишуканій сукні, яка вдало підкреслила її красиві форми та струнку талію. Зірка обрала для фотосесії вбрання українського ритейлера люксових брендів SYMBOL.
Головним акцентом у її образі стале саме блискуча сукня, а тому Кароль доповнила її стриманим макіяжем, "мокрою" укладкою та манікюром.
Шанувальники Кароль не змогли пройти повз звабливих фото і почали їх обговорювати. Українці зробили багато компліментів виконавиці.
"Богиня, як завжди".
"Ви — ідеал. Не можу налюбуватися вами".
"Не встояти перед вашою красою".
"Унікальна і така тендітна".
Нагадаємо, виконавиця прийшла підтримати родини полонених азовців. Також співачка Тіна Кароль розкритикувала популярні процедури краси.
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