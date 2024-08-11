Тіна Кароль вразила новим образом — фото

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль приміряла новий спокусливий образ. Зірка попозувала перед камерою у розкішній блискучій сукні з декольте та відкритою спиною.

Відповідні фотографії Тіна Кароль оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Відома співачка з'явилася перед камерою у вишуканій сукні, яка вдало підкреслила її красиві форми та струнку талію. Зірка обрала для фотосесії вбрання українського ритейлера люксових брендів SYMBOL.

Головним акцентом у її образі стале саме блискуча сукня, а тому Кароль доповнила її стриманим макіяжем, "мокрою" укладкою та манікюром.

Співачка Тіна Кароль у розкішному образі. Фото: instagram.com/tina_karol/

Співачка Тіна Кароль у блискучій сукні. Фото: instagram.com/tina_karol/

Шанувальники Кароль не змогли пройти повз звабливих фото і почали їх обговорювати. Українці зробили багато компліментів виконавиці.

"Богиня, як завжди".

"Ви — ідеал. Не можу налюбуватися вами".

"Не встояти перед вашою красою".

"Унікальна і така тендітна".

Коментарі під фото співачки Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, виконавиця прийшла підтримати родини полонених азовців. Також співачка Тіна Кароль розкритикувала популярні процедури краси.