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Тина Кароль резко ответила на хейт по поводу ее военной подготовки с ветеранами "Азова"

24 июня 2024 13:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Певица Тина Кароль на военной подготовке — звезда объяснила, почему решилась на курсы
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/reservist.ua
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Тина Кароль ответила пользователям соцсетей, который ее обвиняют в том, что она прошла военное обучение только ради пиара. Звезда объяснила, что мотивировало ее записаться на тренинг ветеранов "Азова".

Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

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Тина Кароль о своей цели военной подготовке

Недавно артистка прошла курсы боевой подготовки от ветеранов бригады "Азов", где она научилась стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Украинцы по-разному отреагировали на фото Кароль в военной форме. Некоторые считают, что звезда засветилась в известной бригаде только ради собственного пиара.

Исполнительница резко ответила хейтерам. Звезда объяснила, что решилась на военную обучение после того, как над ее домом летал российский шахед. Тина добавляет, что в разгар войны важно быть подготовленным и понимать, как оказать помощь при необходимости себе и окружающим.

"Живя в стране, где идет война, не знать тактической медицины и тому подобного — это нонсенс. Я решила пройти курс, чтобы в случае опасности, сознательно помочь родным, соседям, просто людям, себе. После третьей сирены ночью, когда летал "Шахед "над домом — я осознала, что абсолютно беспомощна, но это уже в прошлом. Люблю жизнь. Люблю Украину. Хочу и должна быть полезна", — объяснила  исполнительница.

Тина Кароль резко ответила на хейт по поводу ее военной подготовки с ветеранами "Азова" - фото 1
Публикация певицы Тины Кароль. Фото: x.com/Tina_Karol

Напомним, Тина Кароль щемяще обратилась к своему покойному мужу в день их свадьбы. Также певица показалась на полигоне.

Тина Кароль
военные
полк "Азов"
украинские звезды
война в Украине
военная подготовка

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