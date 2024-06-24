Певица Тина Кароль на военной подготовке — звезда объяснила, почему решилась на курсы

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/reservist.ua

Известная украинская певица Тина Кароль ответила пользователям соцсетей, который ее обвиняют в том, что она прошла военное обучение только ради пиара. Звезда объяснила, что мотивировало ее записаться на тренинг ветеранов "Азова".

Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

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Тина Кароль о своей цели военной подготовке

Недавно артистка прошла курсы боевой подготовки от ветеранов бригады "Азов", где она научилась стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Украинцы по-разному отреагировали на фото Кароль в военной форме. Некоторые считают, что звезда засветилась в известной бригаде только ради собственного пиара.

Исполнительница резко ответила хейтерам. Звезда объяснила, что решилась на военную обучение после того, как над ее домом летал российский шахед. Тина добавляет, что в разгар войны важно быть подготовленным и понимать, как оказать помощь при необходимости себе и окружающим.

"Живя в стране, где идет война, не знать тактической медицины и тому подобного — это нонсенс. Я решила пройти курс, чтобы в случае опасности, сознательно помочь родным, соседям, просто людям, себе. После третьей сирены ночью, когда летал "Шахед "над домом — я осознала, что абсолютно беспомощна, но это уже в прошлом. Люблю жизнь. Люблю Украину. Хочу и должна быть полезна", — объяснила исполнительница.

Публикация певицы Тины Кароль. Фото: x.com/Tina_Karol

Напомним, Тина Кароль щемяще обратилась к своему покойному мужу в день их свадьбы. Также певица показалась на полигоне.